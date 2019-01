Palmeiras empresta jogador para o Atlético-MG e Marcos Rocha assina por quatro anos, informa emissora de TV

Marcos Rocha assinou contrato por definitivo com o Palmeiras. Segundo informações do repórter da SporTV, André Hernan, o lateral-direito que já vinha treinando no centro de treinamento do clube, é o mais novo integrante no elenco comandado por Felipão.



(Foto: Cesar Greco/Ag Palmeiras/Divulgação)

A transferência de Marcos Rocha envolve o atacante Papagaio, atleta da base palmeirense, que irá para o Galo por empréstimo até o final de 2019, como parte da negociação entre os times. O Alviverde desembolsou a quantia de R$8 milhões para contar com o jogador por quatro temporadas.