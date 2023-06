Palmeiras x Coritiba ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Brasileirão

Equipes se enfrentam neste domingo (4), pela nona rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

Querendo se aproximar do líder, o Palmeiras encara o Coritiba na noite deste domingo (4), no Allianz Parque, em São Paulo, a partir das 18h30 (de Brasília), pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV e do Premiere, no pay-per-view.

Vindo de dois empates consecutivos, o Palmeiras está na segunda colocação do campeonato, com 16 pontos. O Verdão, no entanto, conquistou a classificação para as quartas de final, eliminando o Fortaleza por 3 a 1 no placar agregado. O técnico Abel Ferreira terá o retorno de Artur, embora Raphael Veiga fique fora para cumprir suspensão.

Já o Coritiba é o lanterna do Brasileirão, com 3 pontos. O Coxa acumula três empates e cinco derrotas até o momento. A equipe tem dúvidas quanto as condições físicas de Rodrigo Pinho, Marcelino Moreno e Willian Farias.

"A gente sempre joga em busca dos três pontos. Futebol é jogado, é isso que a gente procura fazer. Depois de um empate fora de casa, dá para você ver um semblante diferente nos jogadores. Isso é importante para o segmento do trabalho", disse o técnico Antônio Carlos Zago.

Nos últimos 20 jogos entre as equipes, o Palmeiras ganhou sete vezes, o Coritiba nove, além de quatro empates.

Prováveis escalações

Palmeiras: Weverton; Mayke, Gustavo Gómez, Luan e Piquerez; Zé Rafael, Gabriel Menino e Bruno Tabata (Richard Ríos); Dudu, Artur e Rony.

Coritiba: Gabriel; Kuscevic, Bruno Viana e Henrique; Natanael, Bruno Gomes, Liziero, Boschilia e Jamerson; Kaio César e Robson.

Desfalques

Palmeiras

Raphael Veiga cumprem suspensão, enquanto Rafael Navarro, Murilo, Marcos Rocha e Atuesta estão no departamento médico.

Coritiba

Sem desfalques confirmados.

Quando é?