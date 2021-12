Palmeiras conta com "fico" de Anderson Barros, e dirigente toca planejamento de 2022

O Palmeiras trabalha com a permanência de Anderson Barros na direção executiva de futebol em 2022, conforme apurado pela GOAL. O dirigente participa ativamente do planejamento do clube para a próxima temporada. As partes ainda não assinaram o contrato para a sua manutenção, mas já deixam a situação ajustada.

Barros tem vínculo com o clube até 31 de dezembro e pretende seguir na Academia de Futebol para a próxima temporada. Entretanto, aguarda uma conversa formal para alinhavar a prorrogação do compromisso.

A nova gestão do Verdão, liderada pela presidente Leila Pereira, não pretende fazer alterações bruscas no departamento de futebol. A ideia da mandatária, portanto, é manter a organiazação que garantiu o bicampeonato da Libertadores, em 27 de novembro passado, diante do Flamengo, em jogo disputado em Montevidéu, no Uruguai.

O desejo da presidente palmeirense em relação à estrutura do futebol passa pela permanência de Anderson Barros à frente da pasta em 2022. Ele, inclusive, já está ciente da intenção da nova administração.

Em que pese o desejo mútuo de permanência, o diretor-executivo de futebol ainda não tem confirmada a sua permanência em 2022. Ele, inclusive, aguarda para saber se estará à frente do futebol do time na disputa do Mundial, em fevereiro do próximo ano.

Trabalho nos bastidores

Mesmo sem a certeza de que ficará na Academia de Futebol em 2022, Anderson Barros trabalha questões envolvendo o planejamento do próximo ano.

O executivo de futebol discute com a presidente e a comissão técnica a fim de ajustar detalhes sobre renovações de atletas, como Felipe Melo e Jailson, que têm contratos até o fim do ano.

A sequência de Abel Ferreira, atualmente no Palmeiras, também é tratada por Barros. O técnico pediu reforços de peso à diretoria - um zagueiro e um centroavante estão em pauta -, e o executivo de futebol discute a situação.