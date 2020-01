Palmeiras cai na Copa São Paulo e internet não perdoa: “não tem copinha nem Mundial”

O Alviverde foi derrotado pelo Goiás, que avançou para as oitavas de final do torneio de futebol de base

O foi eliminado pelo na de 2020. Os goianos bateram os paulistas por 1 a 0 e avançou para as oitavas de final... tirando do Palmeiras a chance de conquistar um título inédito e dando aos rivais do Palestra um motivo para encher as redes sociais de provocações.

A grane maioria dos memes relembrou a música na qual rivais zombam do Palmeiras, dizendo que o Alviverde não tem nem Mundial. Veja abaixo as reações.

Essa música, pelo jeito, será eterna.



Palmeiras não tem mundial

Palmeiras não tem mundial

Não tem copinha não tem mundial

Não tem copinha não tem mundial pic.twitter.com/OfVG9YB711 — Ninho da Nação | CRF (@Ninhodanacao) January 14, 2020

O ABOREDA Tinha copinha e tinha mundial

Agora...

O ABOREDA não tem copinha e não tem mundial

Kkkkkkk pic.twitter.com/9os32NfFTn — Rib902 (@rib902) January 14, 2020

Vocês já pararam pra pensar que o Palmeiras não tem Copinha e não tem Mundial?



Não tem Copinha, não tem Mundial. 🎵🎶

Não tem Copinha, não tem Mundial.🎵🎶 — Olé do (@Oledobrasil) January 14, 2020