Palmeiras x Athletico-PR: onde assistir ao vivo na TV e online, que horas é, escalação e mais do Campeonato Brasileiro

Equipes se enfrentam neste sábado (4), pela 32ª rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

O Palmeiras encara o Athletico-PR na noite deste sábado (4), a partir das 21h30 (de Brasília), na Arena Barueri, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV e do Premiere, no pay-per-view (veja a programação completa aqui).

Vivendo grande fase, o Palmeiras vem de quatro vitórias consecutivas, sendo a última delas de forma heroica diante do Botafogo, no meio da semana. O Verdão é o vice-líder do campeonato, com 56 pontos e agora está mais vivo do que nunca na briga pelo título. Entretanto, Murilo, Gómez e Rony são baixas certas, por suspensão.

Do outro lado, o Athletico-PR não ganha há duas rodadas e estacionou na sétima posição, com 49 pontos. O Furacão não poderá contar com Cuello, suspenso, mas não tem outros desfalques para o duelo.

Mais artigos abaixo

Em 62 jogos disputados entre as equipes, o Palmeiras soma 29 vitórias, contra 13 do Athletico-PR, além de 20 empates. No último encontro válido pelo primeiro turno do Brasileirão de 2023, os times empataram por 2 a 2.

Prováveis escalações

Palmeiras: Weverton; Mayke (Marcos Rocha), Luan, Naves e Piquerez; Zé Rafael, Richard Ríos, Fabinho e Raphael Veiga; Breno Lopes e Endrick.

Athletico-PR: Bento; Cacá, Thiago Heleno e Esquivel; Bruno Peres, Erick, Fernandinho e Canobbio; Vitor Bueno, Pablo e Zapelli.

Desfalques

Palmeiras

Murilo, Gustavo Gómez e Rony estão suspensos.

Athletico-PR

Cuello cumpre suspensão.

Quando é?