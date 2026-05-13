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Finland Venezuela 2026Getty Images

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Países que nunca se classificaram para a Copa do Mundo da FIFA

Copa do Mundo

Os maiores países do mundo que nunca se classificaram para uma Copa do Mundo da FIFA masculina

Há alguns países em que a classificação para a Copa do Mundo da FIFA é vista quase como uma formalidade. Para os torcedores de seleções como Brasil, Argentina, Inglaterra e França, entre inúmeras outras, é indiscutível que seus países devem passar facilmente pelas fases de qualificação para que tenham a chance de levantar o troféu quando chegar a hora do torneio propriamente dito.

No entanto, nem todas as nações estão em igualdade de condições nesse aspecto. Enquanto a elite do mundo do futebol dispõe de todos os recursos de que poderia precisar, muitas seleções ao redor do mundo simplesmente não conseguem competir em igualdade de condições e, compreensivelmente, nunca conseguiram chegar ao principal evento da FIFA. Há também outras que possuem uma grande história, mas, por alguma razão, nunca conseguiram se classificar para uma Copa do Mundo. 

Antes da Copa do Mundo de 2026, que deve ser o maior torneio da história da organização, o GOAL analisa os países que nunca conseguiram marcar presença na competição.

Lista de países que nunca se classificaram para a Copa do Mundo

Venezuela v Colombia - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images

Há vários países que vêm tentando se classificar para a Copa do Mundo masculina há muito tempo, mas nunca tiveram sucesso. A Venezuela participa das campanhas de qualificação desde 1966, mas continua sendo a única nação da CONMEBOL que nunca chegou à fase final do torneio, enquanto a Finlândia revelou muitos jogadores de qualidade ao longo dos anos, mas nunca conseguiu ter uma campanha de qualificação consistente.

A ampliação para 48 seleções na Copa do Mundo deve ajudar vários países a estrearem-se no torneio, mas, por enquanto, muitas seleções bem classificadas ainda aguardam sua chance de estreia. A Albânia revelou muitos jogadores talentosos e dedicados ao longo dos anos, mas não teve sorte nas eliminatórias, enquanto Mali e Burkina Faso costumam estar na disputa na África, mas simplesmente não conseguem dar o passo final. A Geórgia melhorou muito nos últimos anos, chegando às oitavas de final da Euro 2024 antes de ser eliminada pela Espanha, que acabou vencendo o torneio, e a presença do astro do Paris Saint-Germain, Khvicha Kvaratskhelia, e do goleiro do Liverpool, Giorgi Mamardashvili, pode muito bem ajudá-la a chegar ao maior palco do futebol em algum momento no futuro.

Existem alguns países que sempre terão dificuldade em se classificar para a Copa do Mundo devido à sua população reduzida, mas Curaçao, uma nação com apenas 156.000 habitantes, provou recentemente que tamanho não é tudo ao surpreender o mundo do futebol ao se classificar para o torneio de 2026. Montserrat é o membro da FIFA menos populoso do mundo, com entre 4.000 e 5.000 habitantes, enquanto as Ilhas Cook enfrentam grandes desafios logísticos, já que sua população de 17.000 pessoas está espalhada por 2,2 milhões de quilômetros quadrados de oceano. Embora San Marino e Gibraltar tenham populações maiores, com cerca de 34.000 habitantes cada, elas competem nas eliminatórias da UEFA na Europa e muitas vezes têm dificuldade em vencer apenas um jogo, muito menos conseguir uma sequência de vitórias que as coloque na disputa séria.

PaísFederação Qualificada desde
AlbâniaUEFA1966
Samoa AmericanaOFC2002
AndorraUEFA2002
AnguillaCONCACAF2002
ArmêniaUEFA1998
ArubaCONCACAF1998
AzerbaijãoUEFA1998
BahamasCONCACAF2002
BahreinAFC1978
BangladeshAFC1986
BarbadosCONCACAF1986
BielorrússiaUEFA1998
BelizeCONCACAF1998
BenimCAF1974
BermudasCONCACAF1970
ButãoAFC2018
Burkina FasoCAF1978
BurundiCAF1994
CambojaAFC1998
Ilhas CaymanCONCACAF1998
República Centro-AfricanaCAF2002
ChadeCAF2002
ComoresCAF2010
Ilhas CookOFC1998
ChipreUEFA1962
DjibutiCAF2002
DominicaCONCACAF1998
República DominicanaCONCACAF1978
Guiné EquatorialCAF2002
EritreiaCAF2002
EstôniaUEFA1934 / 1994
EswatiniCAF1994
EtiópiaCAF1962
Ilhas FaroéUEFA1994
FijiOFC1982
FinlândiaUEFA1938
GabãoCAF1990
GeórgiaUEFA1998
GibraltarUEFA2018
GranadaCONCACAF1982
GuatemalaCONCACAF1958
GuinéCAF1974
GuianaCONCACAF1978
ÍndiaAFC1954
CazaquistãoUEFA1998
QuêniaCAF1974
Kosovo*UEFA2018
QuirguistãoAFC1998
LetôniaUEFA1938 / 1994
LíbanoAFC1994
LesotoCAF1974
LibériaCAF1966
LíbiaCAF1970
LiechtensteinUEFA1994
LituâniaUEFA1934 / 1994
LuxemburgoUEFA1934
MadagascarCAF1972
MalawiCAF1978
MalásiaAFC1974
MaliCAF2002
MaltaUEFA1974
Ilhas MaurícioCAF1974
MoldáviaUEFA1998
MontenegroUEFA2010
MontserratCONCACAF2002
MoçambiqueCAF1982
MianmarAFC2010
NamíbiaCAF1994
Nova CaledôniaOFC2006
NicaráguaCONCACAF1994
NígerCAF1978
Macedônia do NorteUEFA1996
OmãAFC1986
PaquistãoAFC1990
PalestinaAFC2002
Papua-Nova GuinéOFC1998
FilipinasAFC1998
Porto RicoCONCACAF1974
RuandaCAF1998
São Cristóvão e NevisCONCACAF1998
Santa LúciaCONCACAF1994
São Vicente e GranadinasCONCACAF1994
SamoaOFC1994
San MarinoUEFA1994
São Tomé e PríncipeCAF2002
SeichelesCAF2002
CingapuraAFC1978
Ilhas SalomãoOFC1994
Sudão do SulCAF2018
SudãoCAF1958
SurinameCONCACAF1962
TaitiOFC1994
TajiquistãoAFC1998
TanzâniaCAF1974
TailândiaAFC1974
TongaOFC1998
TurcomenistãoAFC1998
Ilhas Turcas e CaicosCONCACAF2002
Ilhas Virgens AmericanasCONCACAF2002
UgandaCAF1978
VanuatuOFC1994
VenezuelaCONMEBOL1966
VietnãAFC1994
IêmenAFC1986 / 1994

*O Kosovo ainda pode se classificar através das repescagens. 

Quais são os maiores países que nunca se classificaram para a Copa do Mundo?

FBL-WC-2026-AFC-QAT-IND-FANSGetty Images

Várias nações com populações incrivelmente grandes nunca participaram da Copa do Mundo masculina. Com uma população de aproximadamente 1,46 bilhão de habitantes, a Índia é o maior país. O país asiático havia se classificado para a Copa do Mundo de 1950 por falta de adversários, após a desistência de países da mesma região, mas os custos de viagem e a preferência por participar das Olimpíadas levaram à sua desistência. O Paquistão também possui uma enorme população de 255 milhões de pessoas, mas, assim como a Índia, o futebol continua sendo um esporte secundário em relação ao críquete, e o país nunca ficou acima da 141ª posição no ranking mundial.

A Indonésia colocou o grande jogador holandês Patrick Kluivert no comando em sua tentativa de chegar à Copa do Mundo de 2026, mas foi eliminada na quarta fase das eliminatórias da AFC. O país já havia competido como Índias Orientais Holandesas em 1938, quando era colônia da Holanda, mas a nação moderna da Indonésia nunca participou de uma Copa do Mundo.

Bangladesh é outro país com grande torcida pelo futebol, mas os Tigres de Bengala nunca passaram das fases de qualificação. Na África, a Etiópia é vista como pioneira do futebol na região, sendo um dos primeiros países a competir na primeira edição da Copa Africana das Nações em 1957, vencendo o torneio posteriormente em 1962, mas o mais perto que chegou foi perder uma partida de desempate por 4 a 1 para a Nigéria pela Copa do Mundo de 2014.

As Filipinas têm registrado um crescimento recente no apoio ao futebol, mas o basquete e o boxe continuam sendo os principais esportes do país, e uma participação na Copa do Mundo ainda não se concretizou, enquanto o Vietnã possui uma população de 101 milhões, mas o mais perto que chegou foi a terceira fase das eliminatórias asiáticas em 2022.

A esperança de muitos países é que o formato ampliado facilite a classificação para a Copa do Mundo no futuro. Nações como a Finlândia e a Venezuela certamente chegarão ao grande evento mundial em algum momento, mas, para outros países, infelizmente isso é um sonho irrealista devido aos seus recursos extremamente limitados.

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