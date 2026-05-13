Países que nunca se classificaram para a Copa do Mundo da FIFA

Há alguns países em que a classificação para a Copa do Mundo da FIFA é vista quase como uma formalidade. Para os torcedores de seleções como Brasil, Argentina, Inglaterra e França, entre inúmeras outras, é indiscutível que seus países devem passar facilmente pelas fases de qualificação para que tenham a chance de levantar o troféu quando chegar a hora do torneio propriamente dito.

No entanto, nem todas as nações estão em igualdade de condições nesse aspecto. Enquanto a elite do mundo do futebol dispõe de todos os recursos de que poderia precisar, muitas seleções ao redor do mundo simplesmente não conseguem competir em igualdade de condições e, compreensivelmente, nunca conseguiram chegar ao principal evento da FIFA. Há também outras que possuem uma grande história, mas, por alguma razão, nunca conseguiram se classificar para uma Copa do Mundo.

Antes da Copa do Mundo de 2026, que deve ser o maior torneio da história da organização, o GOAL analisa os países que nunca conseguiram marcar presença na competição.

Lista de países que nunca se classificaram para a Copa do Mundo

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Há vários países que vêm tentando se classificar para a Copa do Mundo masculina há muito tempo, mas nunca tiveram sucesso. A Venezuela participa das campanhas de qualificação desde 1966, mas continua sendo a única nação da CONMEBOL que nunca chegou à fase final do torneio, enquanto a Finlândia revelou muitos jogadores de qualidade ao longo dos anos, mas nunca conseguiu ter uma campanha de qualificação consistente.

A ampliação para 48 seleções na Copa do Mundo deve ajudar vários países a estrearem-se no torneio, mas, por enquanto, muitas seleções bem classificadas ainda aguardam sua chance de estreia. A Albânia revelou muitos jogadores talentosos e dedicados ao longo dos anos, mas não teve sorte nas eliminatórias, enquanto Mali e Burkina Faso costumam estar na disputa na África, mas simplesmente não conseguem dar o passo final. A Geórgia melhorou muito nos últimos anos, chegando às oitavas de final da Euro 2024 antes de ser eliminada pela Espanha, que acabou vencendo o torneio, e a presença do astro do Paris Saint-Germain, Khvicha Kvaratskhelia, e do goleiro do Liverpool, Giorgi Mamardashvili, pode muito bem ajudá-la a chegar ao maior palco do futebol em algum momento no futuro.

Existem alguns países que sempre terão dificuldade em se classificar para a Copa do Mundo devido à sua população reduzida, mas Curaçao, uma nação com apenas 156.000 habitantes, provou recentemente que tamanho não é tudo ao surpreender o mundo do futebol ao se classificar para o torneio de 2026. Montserrat é o membro da FIFA menos populoso do mundo, com entre 4.000 e 5.000 habitantes, enquanto as Ilhas Cook enfrentam grandes desafios logísticos, já que sua população de 17.000 pessoas está espalhada por 2,2 milhões de quilômetros quadrados de oceano. Embora San Marino e Gibraltar tenham populações maiores, com cerca de 34.000 habitantes cada, elas competem nas eliminatórias da UEFA na Europa e muitas vezes têm dificuldade em vencer apenas um jogo, muito menos conseguir uma sequência de vitórias que as coloque na disputa séria.

País Federação Qualificada desde Albânia UEFA 1966 Samoa Americana OFC 2002 Andorra UEFA 2002 Anguilla CONCACAF 2002 Armênia UEFA 1998 Aruba CONCACAF 1998 Azerbaijão UEFA 1998 Bahamas CONCACAF 2002 Bahrein AFC 1978 Bangladesh AFC 1986 Barbados CONCACAF 1986 Bielorrússia UEFA 1998 Belize CONCACAF 1998 Benim CAF 1974 Bermudas CONCACAF 1970 Butão AFC 2018 Burkina Faso CAF 1978 Burundi CAF 1994 Camboja AFC 1998 Ilhas Cayman CONCACAF 1998 República Centro-Africana CAF 2002 Chade CAF 2002 Comores CAF 2010 Ilhas Cook OFC 1998 Chipre UEFA 1962 Djibuti CAF 2002 Dominica CONCACAF 1998 República Dominicana CONCACAF 1978 Guiné Equatorial CAF 2002 Eritreia CAF 2002 Estônia UEFA 1934 / 1994 Eswatini CAF 1994 Etiópia CAF 1962 Ilhas Faroé UEFA 1994 Fiji OFC 1982 Finlândia UEFA 1938 Gabão CAF 1990 Geórgia UEFA 1998 Gibraltar UEFA 2018 Granada CONCACAF 1982 Guatemala CONCACAF 1958 Guiné CAF 1974 Guiana CONCACAF 1978 Índia AFC 1954 Cazaquistão UEFA 1998 Quênia CAF 1974 Kosovo* UEFA 2018 Quirguistão AFC 1998 Letônia UEFA 1938 / 1994 Líbano AFC 1994 Lesoto CAF 1974 Libéria CAF 1966 Líbia CAF 1970 Liechtenstein UEFA 1994 Lituânia UEFA 1934 / 1994 Luxemburgo UEFA 1934 Madagascar CAF 1972 Malawi CAF 1978 Malásia AFC 1974 Mali CAF 2002 Malta UEFA 1974 Ilhas Maurício CAF 1974 Moldávia UEFA 1998 Montenegro UEFA 2010 Montserrat CONCACAF 2002 Moçambique CAF 1982 Mianmar AFC 2010 Namíbia CAF 1994 Nova Caledônia OFC 2006 Nicarágua CONCACAF 1994 Níger CAF 1978 Macedônia do Norte UEFA 1996 Omã AFC 1986 Paquistão AFC 1990 Palestina AFC 2002 Papua-Nova Guiné OFC 1998 Filipinas AFC 1998 Porto Rico CONCACAF 1974 Ruanda CAF 1998 São Cristóvão e Nevis CONCACAF 1998 Santa Lúcia CONCACAF 1994 São Vicente e Granadinas CONCACAF 1994 Samoa OFC 1994 San Marino UEFA 1994 São Tomé e Príncipe CAF 2002 Seicheles CAF 2002 Cingapura AFC 1978 Ilhas Salomão OFC 1994 Sudão do Sul CAF 2018 Sudão CAF 1958 Suriname CONCACAF 1962 Taiti OFC 1994 Tajiquistão AFC 1998 Tanzânia CAF 1974 Tailândia AFC 1974 Tonga OFC 1998 Turcomenistão AFC 1998 Ilhas Turcas e Caicos CONCACAF 2002 Ilhas Virgens Americanas CONCACAF 2002 Uganda CAF 1978 Vanuatu OFC 1994 Venezuela CONMEBOL 1966 Vietnã AFC 1994 Iêmen AFC 1986 / 1994

*O Kosovo ainda pode se classificar através das repescagens.

Quais são os maiores países que nunca se classificaram para a Copa do Mundo?

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Várias nações com populações incrivelmente grandes nunca participaram da Copa do Mundo masculina. Com uma população de aproximadamente 1,46 bilhão de habitantes, a Índia é o maior país. O país asiático havia se classificado para a Copa do Mundo de 1950 por falta de adversários, após a desistência de países da mesma região, mas os custos de viagem e a preferência por participar das Olimpíadas levaram à sua desistência. O Paquistão também possui uma enorme população de 255 milhões de pessoas, mas, assim como a Índia, o futebol continua sendo um esporte secundário em relação ao críquete, e o país nunca ficou acima da 141ª posição no ranking mundial.

A Indonésia colocou o grande jogador holandês Patrick Kluivert no comando em sua tentativa de chegar à Copa do Mundo de 2026, mas foi eliminada na quarta fase das eliminatórias da AFC. O país já havia competido como Índias Orientais Holandesas em 1938, quando era colônia da Holanda, mas a nação moderna da Indonésia nunca participou de uma Copa do Mundo.

Bangladesh é outro país com grande torcida pelo futebol, mas os Tigres de Bengala nunca passaram das fases de qualificação. Na África, a Etiópia é vista como pioneira do futebol na região, sendo um dos primeiros países a competir na primeira edição da Copa Africana das Nações em 1957, vencendo o torneio posteriormente em 1962, mas o mais perto que chegou foi perder uma partida de desempate por 4 a 1 para a Nigéria pela Copa do Mundo de 2014.

As Filipinas têm registrado um crescimento recente no apoio ao futebol, mas o basquete e o boxe continuam sendo os principais esportes do país, e uma participação na Copa do Mundo ainda não se concretizou, enquanto o Vietnã possui uma população de 101 milhões, mas o mais perto que chegou foi a terceira fase das eliminatórias asiáticas em 2022.

A esperança de muitos países é que o formato ampliado facilite a classificação para a Copa do Mundo no futuro. Nações como a Finlândia e a Venezuela certamente chegarão ao grande evento mundial em algum momento, mas, para outros países, infelizmente isso é um sonho irrealista devido aos seus recursos extremamente limitados.