Pablo critica arbitragem após derrota do São Paulo no clássico

Atacante também admitiu que o Tricolor precisa evoluir

Sem citar nenhum lance específico, Pablo, atacante do São Paulo, deixou o gramado do Pacaembu irritado e criticando a arbitragem do clássico contra o Santos, que terminou com vitória alvinegra por 2 a 0 nesta tarde.

"Nosso time tem que melhorar, nós perdemos o jogo. A equipe não está feliz com o jogo que fez, tenho certeza. Mas se eu falar o que estressou a gente aqui é perigoso ser punido. Melhor nem falar e trabalhar para corrigir os erros", disse o atacante ao PFC.

Quando questionado se o problema era a arbitragem, ele respondeu: "É evidente, né".

Com a vitória por 2 a 0, o Santos se isolou como melhor time do Paulistão, o único com 100% de aproveitamento. Na próxima rodada, o Peixe encara o Bragantino, nesta quinta-feira (31), às 19h15 (de Brasília).

No mesmo dia, às 21h (de Brasília), o São Paulo recebe o Guarani no Pacaembu.