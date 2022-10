Pablo, a esperança de gol do Athletico - agora na final da Libertadores

Atacante foi decisivo nas finais da Copa Sul-Americana em 2018, e agora espera balançar as redes por título inétido

O atacante Pablo pode voltar a fazer história pelo Athletico. Quatro anos depois de seus feitos no primeiro título da Copa Sul-Americana, ele é mais uma vez a grande esperança para marcar gols e decidir a final da Libertadores diante do Flamengo neste sábado (29).

Em 2018, Pablo foi decisivo na final em dois jogos contra o Junior de Barranquilla, balançando as redes tanto no jogo da Colômbia como na capital paranaense, vencido nos pênaltis. Ele terminou aquela edição como artilheiro, com cinco gols marcados.

Na Libertadores 2022, o atacante, hoje com 30 anos, é o artilheiro do time, com três dos 15 gols marcados pelo Athletico na competição. Ele distribui, ainda, duas assistências para gols dos companheiros.

Os números da temporada do atacante são melhores: foram 11 gols e três assistências em 42 jogos. Não à toa, o herói da Sul-Americana 2018 sonha em repetir a dose na Libertadores.

‘’Todo dia. Desde quando a gente chegou à final eu penso nisso. Óbvio que passa um flash ... passa na cabeça momentos bonitos que você já vivenciou e com certeza momentos que posso vivenciar ainda’’, diz o jogador em entrevista ao canal oficial da Conmebol.

Pablo retornou ao Athletico em fevereiro de 2022 e assinou contrato até 31 de dezembro de 2023. Com filhos atleticanos, ele tem identificação com a camisa rubro-negra, já que chegou ao clube aos 14 anos, em 2006, e virou profissional pelo Furacão. Em sua primeira passagem, foram 34 gols em 171 jogos.

Após conquistar a Sul-Americana com o Athletico, Pablo foi vendido ao são Paulo na contratação mais cara até então pelo time do Morumbi, R$ 26 milhões. Pelo time Paulista, Pablo fez 121 jogos e marcou 32 gols . Desde o seu retorno ao Furacão, a conquista da Libertadores era o grande objetivo.

‘’Uma final tão sonhada, tão esperada, depois de longos 17 anos vivenciar tudo isso. Foi difícil chegar até aqui. Mas lá no começo a gente definiu isso como sonho’’, completou.

O Athletico decide o título da Copa Libertadores diante do Flamengo no estádio Monumental de Guayaquil, no Equador, a partir das 17h de sábado, dia 29 (horário de Brasília).