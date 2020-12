Outro "filho" de Diniz, Pablo recebe incentivo antes de decisão contra Atlético-MG

Criticado pela torcida do São Paulo, atacante foi bancado por Diniz antes de ter o melhor ano da carreira

Pablo foi o maior reforço do para a temporada de 2019 e tem nesta quarta-feira a oportunidade de diminuir as críticas pelo investimento de 7 milhões de euros feito na sua aquisição. Provável substituto de Luciano, ele tem no passado com Diniz o alicerce para mostrar que é plenamente capaz de manter o time na liderança.

Sua missão começa com nada mais nada menos do que um confronto frente ao vice-líder Atlético-MG, na noite desta quarta-feira, no estádio do Morumbi. Para o duelo, o único desfalque entre os titulares é justamente Luciano, com uma lesão na coxa esquerda, autor de 15 gols pelo Tricolor em apenas 28 jogos até aqui.

Com números mais modestos, Pablo tenta provar que pode ter um bom encaixe no sistema de jogo com seus 11 gols em 44 jogos, além de uma dedicação constante na marcação. A intensidade foi a marca que Diniz encontrou no jogador e impulsionou o melhor ano da sua carreira.

O ocorrido se deu em 2018, quando Diniz teve três meses de treinamento antes de estrear na temporada. Com um mundo de possibilidades, ele identificou no atacante a capacidade de atuar tanto pelos lados como centroavante, usando e abusando disso.

Pablo foi trabalhado até nas duas laterais por ser um jogador com boa velocidade e altura acima da média, dando a Diniz o fator que ele tanto gosta: um "curinga" dentro de campo.

Utilizado em quase todos os minutos nos quais Diniz comandou os paranaenses, Pablo chegou a ter média de 1 gol por jogo no começo da temporada, caindo de produção como todo o elenco na pior fase de Diniz.

O caminho, porém, já havia sido cimentado. Foi naquele mesmo ano, sob a batuta de Tiago Nunes, que ele chegou aos 18 gols e viveu o ano mais produtivo da carreira, motivo pelo qual o Tricolor resolveu investir no seu futebol.

"A diferença que eu vejo do para o São Paulo é que ele teve três meses para implantar a filosofia. Como não joga o Estadual, ele teve todo esse tempo para fazer esse trabalho", contou Pablo em entrevista à Goal, em julho, quando o Tricolor ainda era uma incógnita.

Agora já estabelecido no cenário nacional como um postulante tanto ao título do Brasileiro quanto da Copa do , o treinador mais uma vez terá no seu "curinga" original o trunfo para seguir no topo.