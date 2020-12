Luciano desfalca o São Paulo em quantos jogos? Quando o atacante volta?

O atacante deixou o clássico contra o Corinthians ainda no primeiro tempo, e vai ficar de fora das atividades por mais alguns das

Além da derrota, o teve outra má notícia no clássico contra o : a lesão do atacante Luciano. O artilheiro deixou o campo ainda na primeira etapa e ainda deve desfalcar o Tricolor por alguns dias.

Já no final da primeira etapa do Majestoso, Luciano sentiu uma fisgada ao dar uma arrancada. O atacante chamou atendimento, chegou a voltar para o jogo, mas na sequência pediu para ser substituído, dando lugar a Pablo.

Ainda na Neo Quimíca Arena, durante o intervalo e o segundo tempo do jogo, Luciano iniciou o tratamento com gelo e passou por uma avaliação rápida no vestiário. Nesta segunda-feira (14), dia seguinte do clássico, o atacante foi reavaliado e passou por exames, que constataram lesão.

O São Paulo divulgou que o artilheiro fez uma ressonância magnética que indicou um pequeno estiramento no músculo adutor da perna esquerda. O clube também informou que Luciano já foi encaminhado ao REFFIS, departamento médico do Tricolor, e já iniciou o trabalho de recuperação.

Quantos jogos Luciano vai perder por conta da lesão?

Como é de praxe no clube, o São Paulo não divulgou o tempo de recuperação de Luciano. A única informação desta natureza dada pelo Tricolor é de que o artilheiro vai ficar de fora do importante duelo contra o vice-líder Atlético-MG, nesta quarta-feira (16), no Morumbi.

Internamente, segundo o GE.com, a ideia é de que vai ser difícil que Luciano esteja disponível para os confrontos contra o , pelas quartas de final da Copa do . A intenção, neste caso, seria que ele pudesse atuar ao menos no jogo de volta, no dia 30 de dezembro, tendo, assim, mais de duas semanas de tratamento.

Neste período, quem deve assumir a vaga do camisa 11 é Pablo, seu substituto no Majestoso. Além dele, Vitor Bueno, Jonas Toró e Paulinho Bóia também podem ser opções.

Com 15 gols e sete assistências com a camisa tricolor na temporada, Luciano é um dos principais jogadores e homens de confiança do time de Fernando Diniz, que vai brigando no topo da tabela.

Em suas redes sociais, Luciano se manifestou sobre a lesão, garantindo que vai trabalhar para voltar o mais rápido possível aos gramados. "Vou tratar a lesão em três períodos", escreveu o atacante.