São Paulo x Atlético-MG: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Tricolor e Galo entram em campo nesta quarta-feira (16), pela 26ª rodada do Brasileirão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Em confronto direto pelo título, e entram em campo nesta quarta-feira (16), às 21h30 (de Brasília), no Morumbi, pela abertura da 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será transmitida ao vivo na Globo (para todo o , exceto Rio de Janeiro e ), na TV fechada, além do canal Premiere, na TV fechada. Na Goal, você acompanha todos os lance em tempo real clicando AQUI.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique e teste o DAZN grátis por um mês!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO São Paulo x Atlético-MG DATA Quarta-feira, 16 de dezembro de 2020 LOCAL Morumbi - São Paulo, BRA HORÁRIO 21h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)

Assistentes: Fabrício Vilarinho (GO) e Bruno Raphael Pires (GO)

Quarto Árbitro: Adriano de Assis Miranda (SP)

VAR: Pablo Ramon Gonçalves (RN)

Assistentes VAR: Jefferson Ferreira (GO) e Flavio Gomes (RN)

ONDE VAI PASSAR?



Tricolor é o líder do Brasileirão com quatro pontos de vantagem para o / Foto: Divulgação São Paulo

A partida será transmitida ao vivo na Globo (para todo o Brasil, exceto Rio de Janeiro e Goiás), na TV fechada, além do canal Premiere, na TV fechada. Na Goal, você acompanha o duelo em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Líder do Brasileirão, com 50 pontos, o São Paulo vem de derrota para o Corinthians por 1 a 0 na última rodada, e busca reencontrar o caminho da vitória nesta quarta-feira (16).

Mais times

O técnico Fernando Diniz não poderá contar com Luciano diagnosticado com um pequeno estiramento no músculo adutor da perna esquerda. Pablo é o favorito para assumir a vaga, enquanto Vitor Bueno e Tchê Tchê brigam por fora.

🆕🎥



Início da semana com treino no CT da Barra Funda.#VamosSãoPaulo 🇾🇪 pic.twitter.com/t8Dvrm2JHC — São Paulo FC (@SaoPauloFC) December 14, 2020

Já o Atlético-MG, com 46 pontos, busca colar no líder, e terá Jorge Sampaoli no comando da equipe.

Por outro lado, o Galo não terá o zagueiro Réver, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

🎯 Treino desta terça fecha a nossa preparação para o jogo contra o São Paulo, no Morumbi!



Vai pra cima deles, #Galo! 🏴🏳️ pic.twitter.com/DdKAhwyv9y — Atlético 😷 (@Atletico) December 15, 2020

Provável escalação do São Paulo: Tiago Volpi; Juanfran, Arboleda, Bruno Alves e Reinaldo; Luan, Daniel Alves, Gabriel Sara e Igor Gomes; Pablo (Tchê Tchê ou Vitor Bueno) e Brenner.

Provável escalação do Atlético-MG: Everson; Guga, Gabriel, Júnior Alonso e Guilherme Arana; Allan, Zaracho e Hyoran; Keno, Savarino e Vargas.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

SÃO PAULO

JOGO CAMPEONATO DATA São Paulo 4 x 0 Campeonato Brasileiro 9 de dezembro de 2020 1 x 0 São Paulo Campeonato Brasileiro 13 de dezembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x São Paulo 23 de dezembro de 2020 21h30 (de Brasília) x São Paulo Campeonato Brasileiro 26 de dezembro de 2020 21h (de Brasília)

ATLÉTICO-MG

JOGO CAMPEONATO DATA Atlético-MG 2 x 2 Campeonato Brasileiro 6 de dezembro de 2020 -PR 0 x 1 Atlético-MG Campeonato Brasileiro 12 de dezembro de 2020

Próximas partidas