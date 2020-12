Os times classificados às quartas de final da Libertadores 2020

Reta final da competição vai se desenhando com poucos brasileiros e algumas surpresas; confira quem já garantiu vaga

As quartas de final da Conmebol Libertadores começam a ganhar forma. Em um ano atípico, em que a competição se arrastará até o fim de janeiro de 2021, a Libertadores continua imprevisível, com quedas de favoritos e surpresas na reta final.

Três duelos das oitavas de final já foram definidos com duas eliminações de equipes brasileiras. Outros confrontos estão bem encaminhados e alguns ainda completamente em aberto. Confira!

Classificados para as quartas de final da Libertadores 2020

No jogo de ida, o Alviengro da Vila Belmiro bateu a , fora de casa, na altitude equatoriana de 2.850m, por 2 a 1, com boa atuação da dupla Soteldo e Marinho. A vitória foi uma superação por parte do time santista, que atuou sem cinco jogadores e sem Cuca e seu irmão/auxiliar Cuquinha, todos com Covid-19. No segundo duelo, o Peixe perdeu em casa por 1 a 0, mas se classificou graças ao gol critério de gol marcado fora de casa.

O paranaense teve uma boa apresentação na primeira partida, na Arena da Baixada. O time abriu o placar com Bissoli e segurou a vantagem até os minutos finais. Porém, aos 45 do segundo tempo, o zagueiro Paulo Díaz conseguiu superar a defesa athleticana e empatou o jogo.

No jogo de volta, o sofreu com os desfalques mais uma vez. Bento era o único goleiro disponível para o confronto e foi destaque ao conseguir segurar o ímpeto ofensivo do River até o fim do jogo. Porém, o time sucumbiu à pressão do adversário e perdeu por 1 a 0 na , se despedindo do torneio. O River Plate confirma o favoritismo e segue vivo na busca do pentacampeonato continental.

O Racing surpreendeu o atual campeão e eliminou o , um dos grandes candidatos ao título nesta temporada, em pleno Maracanã. O time de Avellaneda chegou pressionado para o confronto, com crise política e técnica no clube. O placar de 1 a 1 na Argentina se repetiu no Rio de Janeiro e a decisão da vaga foi para os pênaltis. Arão, autor do gol de empate no jogo de volta, perdeu a sua cobrança e o Rubro-negro deu adeus ao torneio.

Duelos ainda indefinidos

x Guaraní (ida: 2 a 0)

Nacional x (ida: 0 x 0)

x (ida: 3 x 1)

x (ida: 3 x 1)

x (jogo de ida acontece nesta quarta-feira, 2 de dezembro)