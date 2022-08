Os planos de segurança para a Ucrânia retomar o futebol

País ainda sofre com ataques russos, após seis meses desde o início do embate; jogos do torneio irão retornar sem público em primeiro duelo

Depois de seis meses de paralisação, o Campeonato Ucraniano de futebol está programado para retornar à ativa, com o embate entre Shakhtar Donetsk e Metalista Kharkiv. Porém, para que os jogos voltem a acontecer no país, algumas medidas de segurança precisam ser seguidas.

Por que os campeonatos no país foram paralisados? Após a invasão russa no território ucraniano, a situação ficou complicada para que partidas de futebol continuassem, já que o conflito se intensificou com armas e bombas. Para que os atletas não entrem em risco, caso aconteçam ataques durante a partida, o capitão do Shakhtar, Taras Stepanenko, relatou como foi ordenado que façam nessas situações:

"Temos regras no caso de um alarme, e deveremos ir para o subsolo. Mas acho que as equipes, os jogadores ficarão orgulhosos deste evento. Estamos prontos, somos fortes e acho que mostraremos a todo o mundo a vida ucraniana e a vontade de vencer". Além disso, o duelo não terá a presença de torcedores no estádio, enquanto os atletas serão encaminhados aos abrigos antibomba em caso de alerta.

O início do torneio se dará com 16 equipes incluídas, tirando forçadamente os clubes Desna Chernihiv e Mariupol, devido à devastação intensa nas respectivas cidades dos times. Todas as partidas serão disputadas em Kiev e arredores, enquanto os jogos internacionais poderão ocorrer em países como Polônia, Eslováquia e Suécia, por exemplo.