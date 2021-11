Os números de Vinícius Júnior na temporada 2021/22

Não é de hoje que Vinícius Júnior é tido como uma das grandes promessas dessa nova geração do futebol mundial. E a temporada de 2021/22, sua melhor desde que chegou no Real Madrid, é um bom exemplo do potencial do atacante brasileiro .

Quando Vinícius Júnior ficou de fora da lista de Tite para a rodada dupla das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022 de novembro, para os jogos contra Colômbia e Argentina, o espanto foi um sentimento comum . Muitos não entenderam como um dos melhores jogadores poderia não ter sido convocado em um primeiro momento e só ter entrado na lista para substituir Roberto Firmino, que se lesionou.

Mas não é só uma sensação geral, Vinícius Jr. realmente está fazendo por merecer o sucesso que está vivendo. A Goal separou alguns números da temporada do atacante merengue tanto no clube quanto na seleção Brasileira para demonstrar o aproveitamento do camisa 20.

Real Madrid

Pelo clube, desde a chegada de Carlo Ancelotti para o comando técnico, no começo desta temporada, Vinicius Jr. tem cada vez mais encontrado o seu espaço no clube, sendo um dos grandes nomes desta campanha, ao lado de Karim Benzema, seu companheiro de ataque.

Seleção brasileira

De acordo com os números absolutos, o desempenho de Vinícius Jr. na seleção de Tite não é tão bom quanto no clube, talvez por isso, em um primeiro momento, ele tenha ficado de fora da lista de convocados. No entanto, a temporada geral dele indica o contrário.

Números gerais (clube e seleção)

Competição Partidas disputadas Minutos jogados Gols Assistências Chances criadas (incluindo assistências) Grandes chances criadas Chutes Chutes no gol Aproveitamento de chute Faltas sofridas Dribles completados La Liga 11 825 7 2 18 1 19 14 73.68% 26 33 Liga dos Campeões 4 359 2 3 15 2 8 5 62.5% 2 13 Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022 (temporada 2021/22)* 2 72 0 0 2 0 1 1 100% 0 2 Total 17 1256 9 5 35 3 28 20 71,43% 28 48

* de julho/21 em diante