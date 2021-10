Vinícius Junior, uma homenagem a Ronaldo e uma obra de arte para recuperar a felicidade

Ele festejou seu primeiro gol como uma lenda do Real Madrid, e depois assinou uma pintura para esquecer seu período com a seleção brasileira

No último sábado (16), recém-chegado após um voo transoceânico, Vinícius Junior, de 21 anos, voltou a sorrir. Foi em Valdebebas, no CT do Real Madrid, com os seus companheiros num treino do time espanhol.

Seu estado de espírito refletiu-se em uma postagem no Instagram, que passou despercebida por todos. E não pela palavra "voltar", mas pelo local: "Onde sou feliz".

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

O brasileiro ainda vinha acompanhado da tristeza por seu pequeno papel na seleção brasileira - algo comum desde sua estreia com a Amarelinha. Nos três jogos desta Data Fifa, Tite contou com seis titulares diferentes, nenhum deles Vinícius, para o ataque.

Além disso, todos os convocados para essa posição - exceto Arthur Cabral, tiveram mais minutos que ele. O jogador do Real Madrid jogou apenas 27 minutos contra a Venezuela, nem sentou no banco contra a Colômbia e não saiu dele contra o Uruguai. Por exemplo, o estreante Antony, com muito destaque no Ajax, disputou os três jogos, com um total de 61 minutos.

Desde que Tite o convocou pela primeira vez, em setembro de 2019, Vini Jr. acumula 152 minutos com o Brasil. Em 18 jogos, ele disputou um jogo como titular, em seis entrou no decorrer da partida, em dez ficou apenas no banco e em uma partida não foi nem relacionado.

Exposição frente ao Shakhtar

Por isso, foi fundamental para o ex-Flamengo retornar ao seu clube, onde Carlo Ancelotti transmite a confiança que seu estilo de jogo precisa para traduzir o espetáculo em gols. Em Kiev, na vitória do Real Madrid por 5 a 0 contra o Shakhtar Donesk, ele marcou dois gols especiais.

O primeiro gol foi celebrado ao estilo Ronaldo, uma de suas referências, que também esteve em sua apresentação no Real Madrid e pediu seu empréstimo ao Real Valladolid, ainda em 2018. Vini Jr. havia preparado aquela comemoração com o dedo indicador como fez "El Gordito", para parabenizá-lo pelo seu aniversário, no dia 22 de setembro, mas desde então ele não tinha visto uma porta para fazer tal comemoração.

O que foi esse gol do Vinícius Jr. contra o Shakhtar? 😍



Tem algum brasileiro jogando mais na Europa? 🇧🇷🌍 pic.twitter.com/9ruqpePDAO — Goal Brasil (@GoalBR) October 20, 2021

No segundo gol faltavam palavras para descrever o feito. O brasileiro recebeu um passe de Benzema aos 10 minutos do segundo tempo, controlou, passou entre quatro rivais na área e definiu maravilhosamente com um forte chute. Em seguida, ajudou seu compatriota e amigo Rodrygo, com uma assistência. O brasileiro fechou uma noite inesquecível, pois nunca havia participado de três gols em uma partida do Real Madrid.

Chave no Real Madrid de Ancelotti: sexto em minutos, segundo em gols e assistências

Depois da partida, o atacante tentou explicar sua grande atuação: “Eu sempre faço essa jogada e dá certo, mas nos jogos é difícil para mim. Ainda estou trabalhando. Tenho 21 anos e muito tempo para ser um grande jogador. É normal que eu falhe, mas às vezes sai. Sempre me dei bem com a pressão e a confiança que o treinador me dá é importante."

O seu treinador aplaudiu com precisão o excelente início de temporada na coletiva de imprensa. "Ele melhorou muito, está indo muito bem e nesta primeira parte da temporada está marcando muitos gols. Está gostando do trabalho feito para chegar aqui, também contribuiu com muito trabalho", analisou Ancelotti.

O atacante é o sexto jogador mais utilizado pelo treinador (833 minutos), também segundo melhor marcador (sete gols) e garçom (cinco assistências). Nesta temporada, Vini Jr. já atingiu mais uma marca em 11 jogos do que nos 49 de 2020/21. E não deve para por aí, com o "El Clásico" chegando...