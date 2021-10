Vinícius Júnior, hoje, é o melhor brasileiro em atividade na Europa

O atacante deu um show nos 5 a 0 do Real Madrid sobre o Shakhtar, pela Champions League, e já vive sua temporada mais artilheira na Europa

Não é preciso ser um gênio da avaliação esportiva para chegar à conclusão de que Neymar é, considerando sua qualidade técnica e histórico, o melhor jogador brasileiro da Europa. Mas se considerarmos apenas o início desta temporada 2021/22, na qual o camisa 10 do PSG ainda está abaixo do esperado, é o nome de um outro ponta ousado e driblador que aparece com protagonismo chocante e encantador. Hoje, Vinícius Júnior é o melhor brasileiro em atividade nos gramados do Velho Continente.

E se havia alguma dúvida disso, o camisa 20 do Real Madrid fez questão de dissipá-la com uma exibição histórica frente ao Shakhtar Donetsk. Os espanhóis golearam por 5 a 0 no confronto válido pela terceira rodada da fase de grupos da Champions League. Benzema teve boa participação, com gol e assistência, Rodrygo também deixou sua marca. Modric dominou o meio-campo e distribuiu excelentes bolas. Os holofotes, contudo, foram todos para Vinícius Júnior. Não poderia ser diferente. O jovem de 21 anos fez um belo gol, um outro golaço e ainda deu uma assistência.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Mais do que já estar fazendo sua temporada mais goleadora desde que chegou à Europa (já são sete gols em 11 jogos), também estando a caminho de sua campanha com o maior número de tentos anotados (em 2018 anotou dez ainda pelo Flamengo) no pouco tempo de carreira, chama atenção ver a frieza e categoria de Vinícius Júnior em frente aos mais diversos goleiros. Especialmente porque esta era vista, até então, como sua maior fragilidade.

Vini era elogiado pela velocidade e capacidade para abrir espaços através dos dribles, mas pecava muito na última tomada de decisão. Isso não tem mais acontecido. E as finalizações do brasileiro chamam atenção pela frieza e categoria. Neste início de temporada Vinícius finaliza com tal facilidade e confiança como se estivesse numa pelada disputada em São Gonçalo, mas na verdade está vestindo a camisa do Real Madrid. E vestindo a camisa do Real Madrid pra valer!

O primeiro gol anotado sobre o Shakhtar, o segundo da noite madridista após gol-contra dos ucranianos, mostrou esta leveza: Vini infiltrou na área, recebeu o passe de Modric e, de cavadinha, estufou os barbantes do Estádio Olímpico de Kiev. Comemoração com um sorriso leve, antes de usar suas pernas para fazer milhões de fãs de futebol sorrirem mundo afora ao driblar cinco jogadores da equipe ucraniana antes de chutar forte para fazer o terceiro do Real. Golaço. E como se não fosse o bastante, o atacante revelado pelo Flamengo ainda deu a assistência para Rodrygo marcar o quarto. Nunca antes Vini Jr havia participado diretamente de três gols em um jogo com a camisa do Real Madrid.

Vinícius Júnior é o brasileiro que mais participa diretamente em gols neste início de Champions League (três no total, empatado com Antony, do Ajax, e Cristiano, do Sheriff), mas é também o brasileiro que mais participa diretamente de gols considerando La Liga e os campeonatos nacionais de França, Inglaterra e Alemanha. Na Itália, o atacante João Pedro, do Cagliari, tem uma participação a mais. É a exceção que comprova o fato do momento: Vini, hoje, é o melhor brasileiro atuando na Europa. Vai seguir assim? Difícil prever.

“Estou muito feliz de começar bem a temporada, de marcar mais gols do que na temporada passada e eu quero seguir assim” afirmou Vinícius em entrevista após a goleada sobre o Shakhtar, sem deixar de reconhecer que, por ainda ser jovem, ainda vai oscilar.

Em meio às explicações que buscamos, na tentativa de explicar tamanha melhora no nível da finalização do brasileiro, a chegada do técnico Carlo Ancelotti ao Real Madrid tem sido apontada como um dos motivos - embora o próprio italiano já tenha dito que “não é nenhum mágico”. Vinícius exalta Ancelotti, mas sua melhora é fruto de seu trabalho e dedicação. Sinal de que esta temporada, de fato, parece marcar um ‘antes-e-depois’ para a sua vida como jogador no futebol europeu.

Com atuações como as que vem tendo pelo Real Madrid, Vini começa a pedir passagem até pensando em seu futuro na seleção brasileira, onde ainda é muito pouco utilizado por Tite. Afinal de contas, é preciso encontrar algum espaço para o melhor jogador brasileiro deste início de temporada europeia.