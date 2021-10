Vinícius Jr., esquecido por Tite e fundamental para o Real Madrid

O atacante "respondeu" a ausência na seleção brasileira com dois gols contra o Elche

Vinícius Jr. segue na crista da onda, surfando em uma La Liga que é o sonho de qualquer atacante. Sem Benzema, artilheiro (11 gols) e maior assistênte (oito) do Real Madrid, o brasileiro brilhou e fez os dois gol do seu time na vitória por 2 a 1 contra o Elche.

No primeiro gol, recebeu um passe de calcanhar de Mariano para balançar as redes adversárias. Já o segundo tento do brasileiro saiu após passe de Modric (que soma três assistência para Vini Jr.). O camisa 20 dominou com a esquerda e bateu com maestria de direita por cima do goleiro.

A evolução do futebol de Vini Jr. pode ser vista nas estatísticas. Em 825 minutos na temporada 2021-22 de La Liga, já soma sete gols, mesma quantidade que conseguiu em 4189 minutos disputados nas três temporadas anteriores do Campeonato Espanhol. A média do jogador é de um gol a cada 82,5 minutos na atual campanha.

"[Carlo] Ancelotti nos a confiança que precisamos", explica Vinícius Jr. sobre a mudança brusca em seu futebol. O próprio treinador confirma o que o brasileiro disse: "Eu não fiz nada, apenas coloquei ele e dei a ele a confiança que ele merece".

Esquecido por Tite na convocação da seleção

Quem não tem essa fé no madridista é o seu outro treinador, Tite. O comandante da seleção brasileira convocou a equipe para a próxima Data Fifa na sexta-feira (29) e, para surpresa geral e críticas da imprensa espanhola e brasileira, Vinicius não apareceu. Fontes da CBF explicaram à Goal que Tite preferia Raphinha e Antony, e que convocou Matheus Cunha porque o atacante do Atletico de Madrid joga mais por dentro no ataque.