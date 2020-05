Renato Abreu, Gabigol e mais: os maiores artilheiros do Flamengo neste século

Novo goleador do Rubro-Negro pode precisar de menos de dois anos para chegar à primeira colocação; Diego Ribas e Bruno Henrique já estão no top 10

O viveu um ano dos sonhos em 2019 e já vê alguns dos nomes de destaque naquela temporada se estabelecerem na lista de maiores goleadores do clube no século XXI segundo levantamento feito pela Goal. Enquanto Gabigol e Bruno Henrique galgam posições e já aparecem no top 10, porém, a liderança está a cargo de um atleta alheio ao sucesso atual.

O meia Renato Abreu, dono de 73 gols com a camisa rubro-negra, atuou entre as temporadas de 2005 e 2007, retornando para uma segunda passagem entre 2010 e 2013. Conhecido pela potência e precisão nas cobranças de falta, ele só conseguiu um título nacional: a Copa do de 2006.

Atrás do armador vem outro canhoto, Gabigol, que ainda está quase 20 tentos atrás (54). No ritmo estabelecido em sua primeira temporada, porém, o centroavante pode alcançar o topo ainda em 2020, a depender do fim da pandemia da Covid-19: foram onze gols marcados no ano até a paralisação do futebol, em março.

Outros nomes presentes na lista se dividem entre centroavantes folclóricos, como Obina e Hernane Brocador, e atletas de renome com passagem pela seleção brasileira, como Edilson e Vagner Love. O peruano Paolo Guerrero, hoje no , é o único estrangeiro na lista até o momento.

Bruno Henrique, com 40 gols, entrou no corte dos dez melhores nesta temporada e está apenas sete atrás da terceira colocação, outro feito que parece palpável para quem balançou a rede em 35 oportunidades no ano passado.

Flamengo - os maiores goleadores do século (2001 até hoje):