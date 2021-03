Emerson Royal: quem é o brasileiro do Barcelona que está na mira do PSG?

Emprestado ao Real Bétis, o lateral-direito se consolidou como um dos melhores de sua posição na La Liga

O PSG está de olho em um lateral-direito do Barcelona que nunca vestiu a camisa blaugrana. Trata-se do brasileiro Emerson Royal, que logo após ser contratado pelo time catalão foi emprestado ao Real Bétis, onde atua desde 2019 e se consolidou como um dos melhores de sua posição na La Liga.

Na atual temporada, Emerson é o jogador mais utilizado pelo treinador Manuel Pellegrini na equipe e já anotou dois gols e deu quatro assistências para seus companheiros no Campeonato Espanhol. Com este cartão de visita, o brasileiro chamou a atenção do PSG, que desde o início da temporada já monitora o atleta.

Nenhuma oferta oficial foi feita pelo time do Parque dos Príncipes ainda, mas o Barcelona já deixou claro ao time parisiense que só aceitará, no mínimo, 25 milhões de euros (167 milhões de reais) para negociar o jogador. Em último caso, o Barça aceitaria diminuir este preço caso o clube francês envolva outro jogador na negociação.

Quem é Emerson Royal?

O lateral-direito começou sua carreira na Ponte Preta, em 2017, e logo chamou a atenção dos grandes times brasileiros. No início de 2018, foi contratado pelo Atlético-MG e fez 23 partidas naquele ano.

Em janeiro de 2019, foi contratado pelo Barcelona por aproximadamente 13 milhões de euros. A negociação envolvia um empréstimo ao Real Bétis e Emerson sequer vestiu a camisa do Barça.

Aos 22 anos, Emerson Royal tem a expectativa de vestir a camisa da seleção nas Olimpíadas de Tóquio. Constantemente convocado para as seleções de base, o jogador já fez sua estreia com a seleção principal. Ele entrou em campo nos minutos finais do amistoso entre Brasil e Coreia do Sul, em novembro de 2019.

Antes de contratar o americano Sergiño Dest, o Barcelona cogitou utilizar o brasileiro na atual temporada, mas Emerson seguiu vestindo a camisa do Real Bétis em 2020/21.