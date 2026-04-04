Opinião do árbitro... O astro do Barcelona merecia ser expulso contra o Atlético de Madrid?

A partida entre Barcelona e Atlético de Madrid, disputada neste sábado no Estádio Riazor Metropolitano, contou com uma intervenção decisiva do VAR, que favoreceu o Barça, que venceu o jogo por 2 a 1, na 30ª rodada da La Liga.

O árbitro voltou atrás na decisão de expulsar o zagueiro do time catalão, Gerard Martín, aos 46 minutos do primeiro tempo, após uma forte entrada em Tiago Almada, jogador do Atlético.

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A rede espanhola “Archivo VAR”, especializada em arbitragem, descreveu a decisão como uma “intervenção corajosa do VAR”, considerando que Martin “fez um desvio controlado da bola e, durante o movimento, pisou no tornozelo de Almada, que invadiu sua área de influência”.

A rede acrescentou que a jogada não merecia cartão vermelho, já que a Comissão Técnica de Árbitros da Espanha (CTA) classifica tais atos como merecedores apenas de cartão amarelo.

O árbitro havia inicialmente expulsado Martin devido à força do choque, mas a revisão da jogada no monitor mostrou que o jovem zagueiro chutou a bola primeiro, antes da colisão com o pé do adversário, o que levou o árbitro a anular a expulsão e limitar-se a dar um cartão amarelo.