Onde comprar a camisa da seleção da França? Qual é o preço?

Os atuais campeões do mundo sempre têm uma das camisas consideradas mais bonitas e fazem sucesso

De uns anos para cá, a seleção francesa adotou para ser uniforme principal, uma tonalidade de azul mais escuro, um azul marinho. Mesmo sendo um tom diferente do da bandeira do país, a fórmula funcionou muito bem para os uniformes da equipe de futebol.

A camisa azul marinho é um dos uniformes mais procurados do mundo e conta com o amor de muitas pessoas, até mesmo daquelas não tão ligadas ao futebol.

Na quarta-feira (14), a França joga contra o Marrocos pela semifinal da Copa do Mundo do Qatar. O vencedor do confronto pega quem ganhar de Argentina x Croácia.

É possível encontrar à venda a camisa marroquina também.

Onde comprar e quanto custa a camisa da França?

Getty

A camisa oficial da França é feita pela empresa estadunidense Nike. Aqui no Brasil, a camisa oficial sai por R$ 399,99.

É possível encontrar o modelo 1, a tradicional azul marinho, na loja da Nike.

O modelo 2 também está disponível na loja virtual da fornecedora de material esportivo.

O manto também pode ser encontrado nas lojas físicas de redes como a Centauro ou Drastosa, mas, nesse caso, dependerá da disponibilidade de estoque do local.

Alguns sites vendem modelos que não são originais e é importante o consumidor ficar atento à confiabilidade das lojas para evitar golpes, caso queira fugir das grandes redes.