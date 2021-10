Onde assistir ao vivo a Vasco x CSA, pela Série B?

Equipes se enfrentam nesta sexta-feira (29), às 21h30 (de Brasília), em São Januário; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Ainda sonhando com o acesso, o Vasco enfrenta o CSA nesta sexta-feira (29), às 21h30 (de Brasília), em São Januário, pela 32ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV e do Premiere, na TV fechada. Na Goal, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Vasco x CSA DATA Sexta-feira, 29 de outubro de 2021 LOCAL São Januário - Rio de Janeiro, RJ HORÁRIO 21h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Marielson Alves (BA)

Assistentes: Alessandro Alvaro (BA)

Quarto árbitro: Elicarlos Franco (BA)

VAR: Wagner Reway (PB)

Auxiliar VAR: Oberto da Silva (PB)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Rafael Ribeiro - Divulgação Vasco

O SporTV e o Premiere, na TV fechada, são os canais que vão transmitir o jogo desta sexta-feira. Na Goal, o torcedor pode acompanhar os principais lances em tempo real.

Quais são os canais do Premiere?

Por cabo:

Claro/NET TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV: 721 a 728 no HD

TV ALPHAVILLE: 225 a 228 (221 a 224 no HD)

Por satélite:

SKY: 230 a 244 (632 a 640 no HD)

CLARO TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV HD: 150 a 159 (Intelsat 34) e 770 a 777 e 781 a 782 (Satélite Amazonas)

OI TV: 342 a 352 (340 a 341 e 353 a 357 no HD)

Quais são os canais do SporTV?

Por cabo:

CLARO/NET TV: 36, 37, 38 e 39

36, 37, 38 e 39 CLARO/NET TV HD: 537, 538, 539 e 724

537, 538, 539 e 724 VIVO TV HD: 537, 538 e 539

537, 538 e 539 TELECOM: 37, 38 e 39

Por satélite:

SKY: 36, 37, 38 e 39

36, 37, 38 e 39 SKY HD: 436, 437, 438 e 439

436, 437, 438 e 439 CLARO TV: 36, 37, 38 e 39

36, 37, 38 e 39 CLARO TV HD: 537, 538, 539 e 724

537, 538, 539 e 724 VIVO TV: 337, 338 e 339

337, 338 e 339 VIVO TV HD: 817, 818 e 819

817, 818 e 819 OI TV HD: 39

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Após a Prefeitura do Rio de Janeiro autorizar a presença total do público nos estádios, o Vasco aumentou sua carga de ingressos de 9,5 mil para 15 mil bilhetes na partida contra o CSA.

A seis pontos do Goiás, quarto colocado da Série B, o Vasco só pensa na vitória para seguir na luta pelo acesso.

Suspenso pelo terceiro cartão amarelo, Nenê é desfalque. Andrey volta à equipe em seu lugar.

Já o CSA, vindo de duas derrotas consecutivas, busca voltar a vencer na Série B.

O técnico Mozart Santos terá como novidade o goleiro Thiago Rodrigues.

No entanto, Didira, poupado, e Bruno Mota, liberado para fazer um tratamento dentário, estão fora, assim como Cristovam, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Provável escalação do Vasco: Lucão, Zeca, Castan, Ricardo, Riquelme; Bruno Gomes, Andrey, Marquinhos Gabriel, Morato, Gabriel Pec e Cano.

Provável escalação do CSA: Thiago Rodrigues; Éverton Silva, Matheus Felipe, Lucão e Ernandes; Geovane, Yuri e Renato Cajá; Gabriel, Iury Castilho e Dellatorre.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

VASCO

JOGO CAMPEONATO DATA Vasco 2 x 1 Coritiba Série B 16 de outubro de 2021 Náutico 2 x 2 Vasco Série B 24 de outubro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Guarani x Vasco Série B 4 de novembro de 2021 19h (de Brasília) Vasco x Botafogo Série B 7 de novembro de 2021 16h (de Brasília)

CSA

JOGO CAMPEONATO DATA Goiás 3 x 1 CSA Série B 16 de outubro de 2021 CSA 2 x 4 Operário-PR Série B 23 de outubro de 2021

Próximas partidas