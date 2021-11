Onde assistir ao vivo a Londrina x Cruzeiro, pela Série B?

O Cruzeiro enfrenta o Londrina na noite desta sexta-feira (5), às 21h30 (de Brasília), no Do Café, em duelo válido pela 34ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV e do Premiere, na TV fechada. Na Goal, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Londrina x Cruzeiro DATA Sexta-feira, 5 de novembro de 2021 LOCAL Do Café - Londrina, PR HORÁRIO 21h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Alexandre Vargas (RJ)

Assistentes: Luiz Claudio Regazone (RJ) e Thiago Gomes (RJ)

Quarto árbitro: Murilo Ugolini (PR)

VAR: Eduardo Tomaz de Aquino (GO)

Auxiliar VAR: Ciro Chaban (GO)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Gustavo Aleixo / Divulgação Cruzeiro

O SporTV e o Premiere, na tv fechada, são os canais que vão transmitir o jogo desta sexta-feira. Na Goal, o torcedor pode acompanhar os principais lances em tempo real.

Quais são os canais do Premiere?

Por cabo:

Claro/NET TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV: 721 a 728 no HD

TV ALPHAVILLE: 225 a 228 (221 a 224 no HD)

Por satélite:

SKY: 230 a 244 (632 a 640 no HD)

CLARO TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV HD: 150 a 159 (Intelsat 34) e 770 a 777 e 781 a 782 (Satélite Amazonas)

OI TV: 342 a 352 (340 a 341 e 353 a 357 no HD)

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Em confronto direto contra o rebaixamento para a Série C, o Cruzeiro, com 40 pontos, terá pela frente o Londrina, com 38 e abrindo o Z-4.

Eduardo Brock, Bruno José e Rafael Sobis, que testaram negativo na contraprova para Covid-19, estão relacionados para o confronto.

Por outro lado, Léo Santos e Marcelo Moreno são desfalques.

Já o Londrina, na zona de rebaixamento, chega embalado com duas vitórias consecutivas.

O atacante Zeca, com um edema na coxa após sair com dores na vitória sobre o Remo, é dúvida. Salatiel pode aparecer entre os titulares.

Provável escalação do Cruzeiro: Fábio; Rômulo, Ramon, Eduardo Brock e Jean Victor; Lucas Ventura, Ariel Cabral e Marco Antônio; Vitor Leque, Bruno José e Thiago.

Provável escalação do Londrina: César; Elacio Cordoba, Marcondes, Augusto e Eltinho; João Paulo, Jhonny Lucas e Marcelo Freitas; Marcelinho (Caprini), Salatiel (Zeca) e Roberto.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

CRUZEIRO

JOGO CAMPEONATO DATA Cruzeiro 1 x 3 Remo Série B 27 de outubro de 2021 Cruzeiro 1 x 1 Vila Nova Série B 1 de novembro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Cruzeiro x Brusque Série B 9 de novembro de 2021 21h30 (de Brasília) Vitória x Cruzeiro Série B 14 de novembro de 2021 19h (de Brasília)

LONDRINA

JOGO CAMPEONATO DATA Confiança 0 x 2 Londrina Série B 30 de outubro de 2021 Remo 0 x 1 Londrina Série B 2 de novembro de 2021

Próximas partidas