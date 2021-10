Onde assistir ao vivo a Liverpool x Brighton, pela Premier League?

Equipes duelam neste sábado (30), às 11h (de Brasília), em Anfield; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Visando retomar a liderança do Campeonato Inglês, o Liverpool recebe o Brighton na manhã deste sábado (30), às 11h (de Brasília), em Anfield, em duelo válido pela décima rodada da Premier League. A partida terá transmissão ao vivo na Espn Brasil, na TV fechada, e do Star +, plataforma de streaming. Na Goal, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Liverpool x Brighton DATA Sábado, 30 de outubro de 2021 LOCAL Anfield - Liverpool, ING HORÁRIO 11h (de Brasília)

A Espn Brasil, na TV fechada, e o Star +, plataforma de streaming,irão transmitir o jogo deste sábado. Na Goal, o torcedor pode acompanhar os principais lances em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Depois de vencer o Preston e avançar na Copa da Liga Inglesa, o Liverpool volta as atenções para a Premier League buscando retomar a liderança. Atualmente, está a um ponto do líder Chelsea.

Klopp segue sem contar comThiago Alcantara, James Milner e Harvey Elliott, enquanto Fabinho é tratado como dúvida.

Jota e Firmino estão aptos, mas o alemão, pensando no jogo contra o Atlético de Madrid na próxima quarta-feira (3), pela rodada da fase de grupos da Champions League. Assim, o brasileiro pode ser poupado.

Já o Brighton, sem vencer há quatro jogos (três empates e uma derrota), busca reencontrar o caminho da vitória.

Adam Lallana, depois de ser poupado no empate com o Leicester City no meio da semana, pode voltar a campo e reencontrar o seu ex-clube.

Provável escalação do Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Konate, Van Dijk, Robertson; Jones, Henderson, Oxlade-Chamberlain; Salah, Jota, Mane.

Provável escalação do Brighton: Sanchez; Dunk, Duffy, Webster; Veltman, Gross, Lallana, Moder, Cucurella; Trossard, Maupay.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

LIVERPOOL

JOGO CAMPEONATO DATA Manchester United 0 x 5 Liverpool Premier League 23 de outubro de 2021 Preston 0 x 2 Liverpool Copa da Liga Inglesa 27 de outubro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Liverpool x Atlético de Madrid Champions League 3 de novembro de 2021 17h (de Brasília) West Ham x Liverpool Premier League 7 de novembro de 2021 13h30 (de Brasília)

BRIGHTON

JOGO CAMPEONATO DATA Brighton 1 x 4 Manchester City Premier League 23 de outubro de 2021 Leicester 2 x 2 Brighton Copa da Liga Inglesa 27 de outubro de 2021

Próximas partidas