Onde assistir ao vivo a CSA x Remo, pela Série B?

Remo e CSA se enfrentam na tarde desta sexta-feira (5), às 17h (de Brasília), no Rei Pelé, em duelo válido pela 34ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV e do Premiere, na TV fechada. Na Goal, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO CSA x Remo DATA Sexta-feira, 5 de novembro de 2021 LOCAL Rei Pelé - Maceió, AL HORÁRIO 17h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Caio Max Augusto (RN)

Assistentes: Jean Márcio dos Santos (RN) e Lorival Candido (RN)

Quarto árbitro: Jonata de Souza Gouveia (AL)

VAR: Pablo Ramon Gonçalves (RN)

Auxiliar VAR: Flavio Gomes Barroca (RN)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Divulgação Remo

O SporTV e o Premiere, na tv fechada, são os canais que vão transmitir o jogo desta sexta-feira. Na Goal, o torcedor pode acompanhar os principais lances em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Embalado com duas vitórias consecutivas na Série B, o CSA volta a campo mirando entrar no G-4.

Para o confronto em casa, o técnico Mozart terá Ernandes à disposição, enquanto Éverton Silva, expulso, está fora.

Do outro lado, o Remo busca reencontrar o caminho da vitória após a derrota para o Londrina na última rodada.

Provável escalação do CSA: Thiago Rodrigues; Cristovam, Matheus Felipe, Lucão e Ernandes (Kevyn); Geovane, Yuri e Renato Cajá; Gabriel, Iury Castilho e Dellatorre.

Provável escalação do Remo: Thiago Coelho; Thiago Ennes, Rafael Jansen, Marlon e Raimar; Arthur, Marcos Júnior e Felipe Gedoz; Lucas Tocantins, Neto Pessoa e Vistor Andrade.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

REMO

JOGO CAMPEONATO DATA Cruzeiro 1 x 3 Remo Série B 28 de outubro de 2021 Remo 0 x 1 Londrina Série B 2 de novembro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Operário-PR x Remo Série B 9 de novembro de 2021 19h (de Brasília) Remo x Goiás Série B 15 de novembro de 2021 18h (de Brasília)

CSA

JOGO CAMPEONATO DATA Vasco 1 x 3 CSA Série B 30 de outubro de 2021 Vitória 0 x 1 CSA Série B 2 de novembro de 2021

Próximas partidas