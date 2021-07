Onde assistir ao vivo a Botafogo x Vasco, pela Série B?

Clássico carioca será disputado neste sábado (31), às 21h (de Brasília), no Nilton Santos; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Botafogo e Vasco se enfrentam na noite deste sábado (31), às 21h (de Brasília), no Nilton Santos, em duelo válido pela 15ª rodada da Série B. O duelo terá transmissão ao vivo no Premiere, na TV fechada. Na Goal , você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui .

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Botafogo x Vasco DATA Sábado, 31 de julho de 2021 LOCAL Nilton Santos - Rio de Janeiro, RJ HORÁRIO 21h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Heber Roberto Lopes (SC)

Assistentes: Kleber Lucio Gil (SC) e Johnny Barros (SC)

Quarto árbitro: Philip Georg (RJ)

ONDE VAI PASSAR?



Depois da derrota na Copa do Brasil, o Vasco busca vencer o rival no Engenhão / Foto: Rafael Ribeiro - Divulgação Vasco

O Premiere, na TV fechada, é o canal que vai transmitir o jogo deste sábado. Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

Quais são os canais do Premiere?

Por cabo:

Claro/NET TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV: 721 a 728 no HD

TV ALPHAVILLE: 225 a 228 (221 a 224 no HD)

Por satélite:

SKY: 230 a 244 (632 a 640 no HD)

CLARO TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV HD: 150 a 159 (Intelsat 34) e 770 a 777 e 781 a 782 (Satélite Amazonas)

OI TV: 342 a 352 (340 a 341 e 353 a 357 no HD)

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Embalado com duas vitórias consecutivas na Série B, o Botafogo entra em campo buscando mais três pontos para seguir subindo na tabela de classificação

Destaque na vitória sobre o CSA por 2 a 0, o meia Marco Antônio destacou o desempenho da equipe e a evolução da equipe na competição sob o comando do técnico Enderson Moreira,

"Muito feliz pelo gol e mais ainda pelo triunfo. Destaco o desempenho coletivo. Estamos crescendo na competição. Em deteminado momento sofremos um pouco de pressão, mas soubemos suportar e aumentar o placar. Todos estão de parabéns. É seguir com o empenho e trabalho forte para buscar os resultados", apontou o jogador.

Do outro lado, o Vasco chega para o clássico depois da derrota para o São Paulo por 2 a 0 no primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil.

Mais artigos abaixo

Provável escalação do Botafogo: Diego Loureiro; Daniel Borges, Lucas Mezenga, Gilvan e Guilherme Santos; Barreto, Romildo e Marco Antonio; Diego Gonçalves, Warley e Rafael Navarro.

Provável escalação do Vasco: Vanderlei; Léo Matos, Ernando, Leandro Castán e Zeca; Bruno Gomes, Galarza e Marquinhos Gabriel; Léo Jabá, Gabriel Pec e Cano.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS JOGOS

BOTAFOGO

JOGO CAMPEONATO DATA Confiança 0 x 1 Botafogo Série B 24 de julho de 2021 Botafogo 2 x 0 CSA Série B 28 de julho de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Botafogo x Ponte Preta Série B 8 de agosto de 2021 20h30 (de Brasília) Operário x Botafogo Série B 12 de agosto de 2021 21h30 (de Brasília)

VASCO

JOGO CAMPEONATO DATA Vasco 4 x 1 Guarani Série B 25 de julho de 2021 São Paulo 2 x 0 Vasco Copa do Brasil 28 de julho de 2021

Próximas partidas