São Paulo x Vasco AO VIVO: siga as oitavas da Copa do Brasil em tempo real

Luan e Luciano estão fora do jogo de hoje. Nos últimos dias, os dois evoluíram na recuperação dos respectivos problemas, mas sequer foram relacionados.

Luciano aprimora a forma física após sofrer um estiramento no músculo posterior da coxa esquerda, contra o Santos, no dia 20 de junho,. Já Luan teve um trauma na perna esquerda. Ele ficou fora da derrota por 5 a 1 para o Flamengo, domingo, no Maracanã.

Os dois treinaram no campo do CT da Barra Funda. No entanto, a decisão foi de não usá-los agora diante do Vasco.