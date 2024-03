Onde assistir a Sampaio Corrêa x Botafogo ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da semifinal da Taça RIo

Equipes entram em campo neste domingo (10), no Estádio Eucyzão; confira a transmissão e outras informações do jogo

Sampaio Corrêa e Botafogo se enfrentam neste domingo (10), às 16h (de Brasília), no Estádio Eucyzão, em Saquarema, pelo jogo de ida da semifinal da Taça Rio. A partida terá transmissão ao vivo da Band na TV aberta, do BandSports na TV fechada e do canal GOAT no YouTube (veja a programação completa).

Com atenção voltada para o jogo de volta da terceira fase da

Pré-Libertadores

contra o

RB Bragantino

no meio da semana, o Botafogo entrará em campo contra o Sampaio Corrêa com o time reserva. O lateral Hugo será o único titular em Saquarema.



Na primeira fase do Cariocão, o Alvinegro terminou em quinto lugar, com 20 pontos. Foram seis vitórias, dois empates e três empates, enquanto o Sampaio Corrêa ficou em oitavo lugar, com 10 pontos (três vitórias, um empate e sete derrotas).

Prováveis escalações

Sampaio Corrêa: Leandro Matheus; Lucas Carvalho, Índio, Eduardo Thuram e Guilherme; Rodrigo Dantas, Gabriel Agú e Marcelo; Max, Octácio e Rafael Pernão.

Botafogo: Igo Gabriel; Mateo Ponte, Bastos, Kawan e Hugo; Newton, Kauê e Raí; Diego Hernández e Émerson Urso e Janderson.

Desfalques

Sampaio Corrêa

Sem desfalques confirmados.

Botafogo

Lesionado, John está fora.

