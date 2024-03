Onde assistir a Real Madrid x Celta ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Espanhol

Após polêmico empate com o Valencia - e sem contar com Bellingham -, Blancos querem construir momento em cima da classificação na Champions League

Real Madrid e Celta de Vigo se enfrentam neste domingo (10), às 14h30 (horário de Brasília), no Santiago Bernabéu, em jogo válido pela 28ª rodada do Campeonato Espanhol, a LaLiga. A partida terá transmissão ao vivo do Star+, no streaming (confira a programação na íntegra).

O Real visa a voltar aos trilhos das vitórias, neste fim de semana, no nacional. Tudo, claro, tem a ver com o empate em 2 a 2 contra o Valencia, na última rodada, quando o que seria o gol da vitória da equipe no último lance da partida acabou não sendo contabilizado pelo soar do apito final, segundos antes, pelo árbitro da partida - houve muita confusão no pós-jogo, o que ocasionou a expulsão e consequente suspensão de Jdue Bellingham. O lado positivo é que os Blancos superaram, mais uma vez, o RB Leipzig, pela Champions League, no meio de semana, vencendo por 2 a 1 e cravando vaga nas quartas.

Enquanto isso, o Celta de Vigo luta ferozmente contra o rebaixamento no Espanhol, em 17º lugar na tabela. Obviamente, diante dos líderes absolutos do campeonato, terão que se superar para tirar algo positivo do encontro no Bernabéu.

Mais artigos abaixo

Quer saber, pelo WhatsApp, quem seu time está contratando? Siga aqui o canal da GOAL sobre mercado da bola!

Prováveis escalações

Real Madrid: Lunin; Carvajal, Rüdiger, Nacho e Garcia; Tchouaméni, Valverde e Modric; Brahim Díaz; Vinicius Júnior e Joselu. Técnico: Carlo Ancelotti.

Celta de Vigo: Guaita; Manquillo, Starfelt, Núnez e Sánchez; Mingueza, Beltran, De la Torre e Bamba; Douvikas e Strand Larsen. Técnico: Rafa Benítez.

Desfalques

Real Madrid

Jude Bellingham (suspenso), David Alaba, Éder Militão e Thibaut Courtois (lesionados).

Celta de Vigo

Joseph Aidoo (lesionado), Williot Swedberg e Carlos Dotor (dúvidas).

Quando é?

Data: domingo, 10 de março de 2024

Horário: 14h30 (de Brasília)