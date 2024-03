Onde assistir a RB Bragantino x Botafogo ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa Libertadores

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (13), no Estádio Nabi Abi Chedid; confira a transmissão e outras informações do jogo

RB Bragantino e Botafogo se enfrentam na noite desta quarta-feira (13), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa Libertadores. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN na TV fechada, do Star+ e no streaming do Globoplay, com sinal liberado para não assinantes (veja a programação completa).

Após vencer o Sampaio Corrêa por 2 a 1 no jogo de ida da semifinal da Taça Rio, o Botafogo volta as atenções para a disputa da Libertadores. Como venceu a ida por 2 a 1, o Alvinegro jogo por um empate para garantir uma vaga na fase de grupos do torneio. Na primeira fase, a equipe eliminou o

Do outro lado, o RB Bragantino, que eliminou o o Águilas Doradas nos pênaltis por 4 a 3 na segunda fase, precisa vencer por dois gols de diferença para seguir na Libertadores. Caso vença por um gol de diferença, a classificação será definida nos pênaltis.

"Creio que será um jogo bastante difícil. A equipe do Botafogo é muito qualificada. Mas treinamos bastante e estamos focados nesse jogo. Estamos atrás do placar, mas sabemos que temos totais condições de reverter isso e sair com a classificação", afirmou o meia Eric Ramires ao site oficial do clube.

Prováveis escalações

RB Bragantino: Cleiton; Nathan Mendes, Lucas Cunha, Luan Cândido e Juninho Capixaba; Jadsom, Eric Ramires e Lincoln; Helinho, Thiago Borbas e Eduardo Sasha. Técnico: Pedro Caixinha.

Botafogo: Gatito, Suárez, Barboza, Halter e Marçal; Barbosa, Tchê Tchê (Gregore) e Eduardo; Savarino, Júnior Santos e Tiquinho. Técnico: Fábio Matias (auxiliar).

Desfalques

RB Bragantino

Lucas Evangelista, Henry Mosquera, Nathan Camargo, Eduardo Santos estão no departamento médico.

Botafogo

Jeffinho e Luiz Henrique seguem como desfalques.

Quando é?