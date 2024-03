Após vitória por 2 a 1 na ida, francesas contam com apoio da torcida para chegar às semis; veja tudo o que você precisa saber

PSG e Hacken se enfrentam nesta quinta-feira (28), às 17h (de Brasília), no Parque dos Príncipes, pelo jogo de volta das quartas de final da Champions League feminina 2023/24. A partida terá transmissão ao vivo da TNT, na TV aberta, e do DAZN, pelo streaming (veja a programação completa aqui).

O PSG vem com boa vantagem, após triunfar na partida de ida por 2 a 1, fora de casa, com gols de Eva Gaetino e Tabitha Chawinga - Rosa Kafaji guardou para as donas da casa. Agora contando com o apoio da torcida da casa, o time é favorito para chegar às semifinais, até porque, do outro lado, o Hacken faz apenas sua estreia nesta fase da Champions feminina. A expectativa da equipe é a que a vitória por 7 a 2 no final de semana, pela Copa da Suécia feminina, sirva de combustível - mas o time terá uma pedreira pela frente.

Uma vitória ou um simples empate já garante as parisienses na próxima fase.

Prováveis escalações

PSG feminino: Katarzyna Kiedrzynek; Eva Gaetino, Élisa de Almeida e Thiniba Samoura; Jackie Groenen (Lieke Martens), Korbin Albert, Jade Le Guilly, Sakina Karchaoui e Grace Geyoro; Sandy Baltimore e Tabitha Chawinga. Técnico: Joselyn Prêcheur.

Hacken feminino: Jennifer Falk; Katariina Kosola, Josefine Rybrink, Aivi Luik e Hanna Wijk; Filippa Curmark, Johanna Sorensen e Rosa Kafaji; Monica Jusu Bah, Anna Anvegard e Clarissa Larisey. Técnico: Mak Lind.

Desfalques

PSG feminino

Thiniba Samoura (suspensa), Jackie Groenen, Lieke Martens, Clare Hunt, Paulina Dudek e Oriane Kean-Francois (lesionadas).

Hacken feminino

Anna Anvegard (suspensa), Alexandra Larsson, Aisha Masaka e Stine Larsen (lesionadas).

Quando é?

Data: quinta-feira, 28 de março de 2024

quinta-feira, 28 de março de 2024 Horário: 17h (de Brasília)

17h (de Brasília) Local: Parque dos Príncipes – Paris, França