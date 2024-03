Onde assistir a Lyon x Benfica ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais das oitavas de final da Champions League feminina

Com grande sequência invicta em casa, francesas chegam com vantagem, após vitória em Lisboa; veja tudo o que você precisa saber

Lyon e Benfica se enfrentam nesta quarta-feira (27), às 14h45 (de Brasília), no Groupama Stadium, pelo jogo de volta das oitavas de final da Champions League 2023/24. A partida terá transmissão ao vivo da TNT, na TV aberta, e do DAZN, pelo streaming (veja a programação completa aqui).

As francesas saíram atrás na partida de ida, disputada em Lisboa, após Andreia Faria abrir a contagem em favor das donas da casa. Delphine Cascarino e Sara Dabritz, porém, protagonizaram uma importante virada no placar, que confirmou a vitória por 2 a 1 e coloca, agora, o Lyon em vantagem, após os primeiros 90 minutos de futebol. A técnica Sonia Bompastor levou um time alternativo a campo no fim de semana, pelo Campeonato Francês feminino, o que significa que as principais atletas da equipe chegam descansadas.

O Benfica, enquanto isso, já fez história na Champions feminina, se tornando a primeira equipe portuguesa na história a conquistar vaga às quartas de final. Apesar disso, é claro que o foco ainda é em chegar às semis. Para tanto, porém, precisam bater as francesas em pleno Groupama Stadium - algo que não acontece desde a vitória do Chelsea, por 1 a 0, na prorrogação, na mesma fase da temporada passada.

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

Lyon feminino: Endler; Carpenter, Mbock, Gilles e Bacha; Egurrola, Horan e Dabritz; Majri e Cascarino, Diani. Técnica: Sonia Bompastor.

Benfica feminino: Pauels; Lais, Costa e Ucheibe; Alves, Gasper, Faria e Falcon; Marie-Yasmine Alidou, Nazareth e Davidson. Técnica: Filipa Patão.

Desfalques

Lyon feminino

Ada Hegerberg (lesionada).

Benfica feminino

Nycole Raysla e Leticia Almeida (lesionadas).

Quando é?

Data: quarta-feira, 27 de março de 2024

quarta-feira, 27 de março de 2024 Horário: 14h45 (de Brasília)

14h45 (de Brasília) Local: Groupama Stadium – Lyon, França