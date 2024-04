Com potenciais retornos importantes, Reds voltam a campo de olho na liderança do Inglês; veja tudo o que você precisa saber

Liverpool e Crystal Palace se enfrentam na manhã deste domingo (14), às 11h (horário de Brasília), em Anfield, em jogo válido pela 33ª rodada da Premier League. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Star+, no streaming (confira a programação na íntegra).

Os Reds seguem em pleno vapor na disputa pelo título. Na rodada passada, o empate em 2 a 2 com o Manchester United teve gostinho de tropeço, dado que os comandados de Jürgen Klopp acabaram perdendo a chance de se manter na ponta do campeonato - o Manchester City, com um jogo a mais, é o 1°, com 73 pontos, enquanto os Reds dividem a vice-liderança com o Arsenal, com 71 tentos somados (atrás no saldo de gols). Uma vitória em casa, portanto, deixaria o City para trás e colocaria pressão sobre os ombros de Mikel Arteta e companhia. Ausências de longa-data, é possível que Alisson e Trent Alexander-Arnold voltem a campo.

A briga do Palace, enquanto isso, é outra. Em 15° lugar na tabela, o time luta contra o rebaixamento. E, em meio às incertezas que rondam as punições em pontos de Everton e Nottingham Forest por supostas infrações no fair play financeiro da Premier League, os Seagulls não querem ficar dependentes de decisões jurídicas alheias para definir seu futuro. Hoje, o time soma 30 tentos e dois jogos a menos que o Luton Town, que abre o Z-3, com 25 pontos.

Mais artigos abaixo

Quer saber, pelo WhatsApp, quem seu time está contratando? Siga aqui o canal da GOAL sobre mercado da bola!

Prováveis escalações

Liverpool: Kelleher (Alisson); Bradley (Alexander-Arnold), Konaté, van Dijk e Robertson; Mac Allister, Endo e Szoboszlai; Salah, Jota e Díaz. Técnico: Jürgen Klopp.

Crystal Palace: Henderson; Ward, Andersen e Lerma; Munoz, Wharton, Hughes e Mitchell; Eze e Olise; Mateta. Técnico: Oliver Glasner.

Desfalques

Liverpool

Trent Alexander-Arnold e Alisson (dúvidas), Joel Matip, Thiago Alcantara, Stefan Bajcetic, e Ben Doak (lesionados).

Crystal Palace

Chris Richards, Rob Holding, Cheick Doucoure e Matheus França (lesionados).

Quando é?

Data: domingo, 14 de abril de 2024

Horário: 11h (de Brasília)