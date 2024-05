Onde assistir a Fulham x Manchester City ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Premier League 2023/24

Partida é decisiva para a reta final do Campeonato Inglês; veja onde assistir ao vivo e as prováveis escalações

Fulham e Manchester City vão a campo neste sábado (11), às 08h30 (horário de Brasília), pela penúltima rodada da Premier League de 2023/24. O jogo será realizado no estádio Craven Cottage, em Londres, e terá transmissão ao vivo no Brasil pela ESPN na TV fechada e pelo Star+, em conjunto com a emissora, no streaming (veja aqui a programação dos jogos de sábado).

Já sem chances de classificação, mas também distantes da zona de rebaixamento para a EFL Championship, o time da casa está na 13ª colocação da tabela e com apenas uma vitória nos últimos sete jogos. Pontuar ainda é interessante, tendo em vista que o campeonato inglês premia 2,2 milhões de libras a mais para cada posição na tabela.

Enquanto isso, o Manchester City chega no clímax de sua temporada. Vice-líder com 82 pontos, tem o Arsenal à sua frente com 83, no entanto, o time de Pep Guardiola tem um jogo a menos e depende apenas de si mesmo nos últimos jogos. Se eles vencerem - o que não é difícil, visto as seis vitórias nos últimos seis jogos da liga - e os Gunners não, assumem imediatamente a ponta da tabela.

Além de ter vencido o jogo do primeiro turno por 5 a 1, o City derrotou o Fulham nos últimos 15 confrontos diretos entre os times. É um tabu de mais de 15 anos sem vencer o clube de Manchester.

Prováveis escalações

Fulham: Bernd Leno; Timothy Castagne, Issa Diop, Calvin Bassey e Antonee Robinson; João Palhinha, Sasa Lukic e Bobby Reid; Alex Iwobi, Rodrigo Muniz e Willian. Técnico: Marco Silva.

Manchester City: Ederson; Kyle Walker, Manuel Akanji, Nathan Aké e Josko Gvardiol; Rodri, Mateo Kovacic e Kevin De Bruyne; Phil Foden, Erling Haaland e Bernardo Silva. Técnico: Pep Guardiola.

Desfalques

Fulham

Harrison Reed e Andreas Pereira são dúvidas para o duelo. O primeiro saiu lesionado no duelo contra o Crystal Palace na rodada retrasada, e o brasileiro também na última partida contra o Brighton.

Manchester City

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

Data : sábado, 11 de maio de 2024

: sábado, 11 de maio de 2024 Horário: 08h30 (de Brasília)