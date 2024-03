Onde assistir a França x Chile ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do amistoso

Seleções entram em campo nesta quarta-feira (26), no Estádio Vélodrome; confira a transmissão e outras informações do jogo

França e Chile se enfrentam nesta terça-feira (26), às 17h (de Brasília), no Estádio Vélodrome, na cidade de Marseille, em amistoso. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN na TV fechada e do Star+ no streaming (veja a programação completa).

Em preparação para a disputa da Eurocopa, a França busca a recuperação após a derrota para a Alemanha por 2 a 0 no último sábado (26). Nas Eliminatórias da Euro, os Bleus terminaram na liderança do Grupo B, com 22 pontos. Foram sete vitórias e um empate.

Do outro lado, o Chile, que estreia na Copa América contra o Peru no dia 21 de junho, vem de vitória sobre a Albânia por 3 a 0 na última sexta-feira (22). Em cinco jogos disputados, foram duas vitórias para cada lado, além de um empate.

Prováveis escalações

França: Maignan; Koundé, Pavard, Upamecano e Lucas Hernández; Rabiot, Tchouaméni e Camavinga; Dembelé, Thuram e Mbappé. Técnico: Didier Deschamps.

Chile: Bravo; Isla, Lichnovsky, Paulo Díaz e Gabriel Suazo; Echeverría e Núñez; Dávila, Osorio e Alexis Sánchez; Eduardo Vargas (Ben Brereton). Técnico: Ricardo Gareca.

Desfalques

França

Griezmann, machucado, foi cortado da lista.

Chile

Guilhermo Maripán e Erick Pulgar são desfalques.

Quando é?

Data: terça-feira, 26 de março de 2024

Horário: 17h (de Brasília)

Local: Estádio Vélodrome - Marseille, FRA