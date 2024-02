Onde assistir a Flamengo x Fluminense ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Carioca

Fla-Flu será disputado neste domingo (25), no Maracanã; confira a transmissão e mais informações do jogo

Valendo a liderança, Flamengo e Fluminense se enfrentam neste domingo (25), no Estádio Maracanã, às 16h (de Brasília), pela décima rodada do Campeonato Carioca. A partida terá transmissão ao vivo da Band na TV aberta, do Bandsports na TV fechada e do canal GOAT no YouTube (veja a programação completa).

Após empatar sem gols com o Vasco, o Flamengo emplacou quatro vitórias consecutivas no Cariocão. Com os mesmos 21 pontos que o Fluminense, o Rubro-Negro vem de goleada aplicada sobre o Boavista por 4 a 0.

Do outro lado, o Fluminense chega pressionado após a derrota para a LDU por 1 a 0 no jogo de ida da final da Recopa. Visando o jogo de volta na próxima semana, o técnico Fernando Diniz pode optar por escalar o time reserva no clássico.

Mais artigos abaixo

"Jogo extremamente duro, com um rival importante. A gente vai buscar fazer um bom jogo. Amanhã (sábado), a gente vai decidir o time que vai jogar. Vamos ver como os jogadores vão reagir ao jogo (contra a LDU), afirmou o treinador.

Em 447 jogos disputados entre as equipes, o Flamengo soma 162 vitórias, contra 141 do Fluminense, além de 144 empates. No último encontro válido pelo Campeonato Brasileiro de 2023, as equipes empataram por 1 a 1.

Prováveis escalações

Flamengo: Rossi; Varela, David Luiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Igor Jesus, De la Cruz e Arrascaeta; Luiz Araújo, Everton e Pedro. Técnico: Tite.

Fluminense: Fábio; Guga, Antônio Carlos, Marlon e Diogo Barbosa; André, Martinelli e Renato Augusto; Douglas Costa, Jhon Arias e John Kennedy. Técnico: Fernando Diniz.

Desfalques

Flamengo

Gerson segue como desfalque.

Fluminense

Felipe Melo, Ganso e Keno podem ser preservados, enquanto Marcelo, com problema físico, e Samuel Xavier, em transição, estão fora do Fla-Flu.

Quando é?

Data: domingo, 25 de fevereiro de 2024

domingo, 25 de fevereiro de 2024 Horário: 16h (de Brasília)

16h (de Brasília) Local: Estádio Maracanã - Rio de Janeiro, RJ