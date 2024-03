Onde assistir a Chelsea x Leicester ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais das quartas de final da Copa da Inglaterra

Equipes se enfrentam neste domingo (17), no Estádio Stamford Bridge; confira a transmissão e outras informações do jogo

Chelsea e Leicester City se enfrentam na manhã deste domingo (17), às 9h45 (de Brasília), no Estádio Stamford Bridge, em Londres, pelas quartas de final da Copa da Inglaterra. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN na TV fechada e do Star+ no streaming (confira a transmissão completa).

Após a vitória sobre o Newcastle por 3 a 2 no Campeonato Inglês, o Chelsea volta as atenções para a disputa da Copa da Inglaterra. Os Blues conquistaram a classificação para as quartas de final após passar pelo Preston por 4 a 0, o Aston Villa por 3 a 1 e o Leeds por 3 a 2.

Do outro lado, o Leicester City vem de empate com o Hull City por 2 a 2 na 2ª Dividão da Premier League. Na Copa da Inglaterra, a equipe eliminou o Millwall por 3 a 2, o Birmingham por 3 a 0 e o Bournemouth por 1 a 0.

Mais artigos abaixo

Em 124 jogos disputados entre as equipes, o Chelsea soma 61 vitórias, contra 28 do Leicester, além de 35 empates. No último encontro válido pela Premier League 2022/23, os Blues venceram por 3 a 1.

Prováveis escalações

Chelsea: Sanchez; Gusto, Disasi, Chalobah, Cucurella; Caicedo, Gallagher; Mudryk, Palmer, Sterling; Jackson.

Leicester: Hermansen; Choudhury, Faes, Vestergaard, Justin; Dewsbury-Hall, Winks; Fatawu, Akgun, Mavididi; Daka.

Desfalques

Chelsea

Wesley Fofana, Reece James, Lesley Ugochukwu, Levi Colwill, Romeo Lavia e Christopher Nkunku seguem ausentes.

Leicester

Ricardo Pereira e Dennis Praet estão fora.

Quando é?

Data: domingo, 17 de março de 2024

Horário: 9h45 (de Brasília)

Local: Estádio Stamford Bridge - Londres, ING