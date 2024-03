Onde assistir a Ceará x Itabaiana ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa do Nordeste

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (27), na Arena Castelão; confira a transmissão e outras informações do jogo

Ceará e Itabaiana se enfrentam nesta quarta-feira (27), às 21h30 (de Brasília), na Arena Castelão, pela oitava rodada da Copa do Nordeste. A partida terá transmissão ao vivo do DAZN no streaming e do Nosso Futebol na TV fechada (veja a programação completa).

Na terceira posição do Grupo A do Nordestão, com 12 pontos, o Ceará chega embalado com duas vitórias consecutivas no torneio, enquanto o Itabaiana está na lanterna do Grupo B com apenas três pontos conquistados e com cinco derrotas seguidas no torneio.

Prováveis escalações

Ceará: Richard, Raí Ramos, Ramon Menezes, Matheus Felipe, Matheus Bahia; Jean Irmer, Lucas Mugni, Lourenço; Erick Pulga, Facundo Castro e Facundo Barceló. Técnico: Vagner Mancini.

Mais artigos abaixo

Itabaiana: Jefferson; Chiquinho (Douglas), Gabriel Caran, Rony e Kauan; Bruno Sena (Pedro Henrique), Léo Carvalho, Vitão e Marcelinho (Matheus); Cleiton e Tiago Souza. Técnico: Ailton Silva.

Desfalques

Ceará

Guilherme Castilho, Daniel Mazerochi e Aylon estão no departamento médico.

Itabaiana

Sem desfalques confirmados.

Quando é?