Onde assistir a Botafogo x Vasco ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Carioca

Clássico será disputado neste domingo (18), no Estádio Nilton Santos; veja como acompanhar na TV e na internet

Botafogo e Vasco se enfrentam neste domingo (18), às 16h (de Brasília), no Estádio Nilton Santos, pela nona rodada do Campeonato Carioca. A partida terá transmissão ao vivo da Band na TV aberta, da Bandsports na TV fechada e do canal GOAT no YouTube (veja a programação completa).

Após ser derrotado pelo Flamengo por 1 a 0, o Botafogo vai em busca de sua primeira vitória em clássicos no ano. No momento, o Alvinegro ocupa a quarta posição da Taça Guanabara, com 14 pontos. Na última rodada, venceu o Volta Redonda por 3 a 0.

Do outro lado, o Vasco, com 13 pontos, vem de dois empates e uma vitória nos últimos três jogos disputados. Na última rodada, o Cruz-Maltino empatou sem gols com o Fluminense. Vale destacar que o clube se sentiu prejudicado pela arbitragem no clássico e não enviou representantes à sede da federação para definir a arbitragem.

Mais artigos abaixo

"Hoje o Vasco entendeu que foi roubado. Foi algo absurdo. Dois gols válidos, um pênalti que o VAR reconheceu, expulsão do Medel sem ter feito nada. Querem ser mais protagonistas que os jogadores. Mais um jogo que nós somos prejudicados. Fico muito orgulhoso do grupo, o que deixa a gente chateado é que não vão falar do bom jogo que o Vasco fez. O Fluminense é um grande time, não tem nada a ver com isso, mas como falei com o Felipe Melo, o árbitro estragou o espetáculo", afirmou o técnico Ramón Diáz após o jogo.

Em 316 jogos disputados entre as equipes, o Vasco soma 134 vitórias, contra 87 do Botafogo, além de 95 empates. No último encontro válido pelo Campeonato Brasileiro de 2023, o Cruz-Maltino venceu por 1 a 0.

Prováveis escalações

Botafogo: Gatito Fernández; Mateo Ponte, Lucas Halter, Alexander Barboza e Hugo; Marlon Freitas, Tchê Tchê e Eduardo; Savarino, Victor Sá e Tiquinho Soares. Técnico: Tiago Nunes.

Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, Maicon, Léo e Lucas Piton; Zé Gabriel, Galdames e Payet; David, Adson e Vegetti. Técnico: Ramón Diaz.

Desfalques

Botafogo

Luiz Henrique sofreu uma lesão na panturrilha esquerda.

Vasco

João Victor e Medel estão fora do clássico.

Quando é?