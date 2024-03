Onde assistir a Botafogo x RB Bragantino ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa Libertadores

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (6), no Estádio Nilton Santos; confira a transmissão e outras informações do jogo

Botafogo e RB Bragantino se enfrentam nesta quarta-feira (6), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa Libertadores. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN na TV fechada, do Star+ e no streaming do Globoplay, com sinal liberado para não assinantes, com narração de Dandan Pereira e comentários de Eric Faria e Grafite (veja a programação completa).

Após a vitória sobre o Fluminense por 4 a 2 no Campeonato Carioca, o Botafogo volta suas atenções para a Libertadores. Na segunda fase, o Alvinegro eliminou o Aurora por 7 a 1 no placar agregado e busca um resultado positivo em casa antes de decidir a classificação no próximo dia 13, no Nabizão.

Do outro lado, o RB Bragantino, que vem de vitória sobre o Santos por 1 a 0 no Paulistão, assegurou a sua classificação para a terceira fase da Libertadores após superar o Águilas Doradas nos pênaltis por 4 a 3.

Em 23 jogos disputados entre as equipes, o Botafogo soma nove vitórias, contra sete do RB Bragantino, além de sete empates. No último encontro válido pelo Brasileirão de 2023, as equipes empataram por 2 a 1.

Prováveis escalações

Botafogo: Gatito Fernández; Damián Suárez, Lucas Halter, Alexander Barboza e Hugo; Danilo Barbosa, Tchê Tchê e Eduardo; Savarino, Júnior Santos e Tiquinho Soares. Técnico: Fábio Matias (auxiliar).

RB Bragantino: Cleiton; Nathan Mendes, Lucas Cunha, Luan Cândido e Juninho Capixaba; Jadsom, Eric Ramires e Lincoln; Helinho, Vitinho e Eduardo Sasha. Técnico: Pedro Caixinha.

Desfalques

Botafogo

Jeffinho, Luiz Henrique e John são desfalques.

RB Bragantino

Henry Mosquera, Nathan Camargo, Eduardo Santos e Matheus Fernandes estão fora.

Quando é?