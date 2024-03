Onde assistir a Barcelona x Napoli ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais das oitavas de final da Champions League

Equipes entram em campo nesta terça-feira (12), no Estádio Olímpico Lluís Companys; confira a transmissão e outras informações do jogo

Barcelona e Napoli se enfrentam nesta terça-feira (12), às 17h (de Brasília), no Estádio Olímpico Lluís Companys, na Catalunha, pelo jogo de volta das oitavas de final da Champions League 2023/24. Como empataram por 1 a 1 na ida, quem vence garante a classificação para as quartas de final. Um novo empate leva a decisão para a prorrogação. A partida terá transmissão ao vivo da TNT na TV fechada e da da Max, streaming da HBO (veja a programação completa).

Após a vitória sobre o Mallorca por 1 a 0 na última rodada do Campeonato Espanhol, o Barcelona volta suas atenções para o mata-mata da Champions League. Na primeira fase, os catalães ficaram na liderança do Grupo H, com 12 pontos, conquistando quatro vitórias e dois empates. O clube busca o sexto título da Champions, sendo o último conquistado na temporada 2014/15.

Por outro lado, o Napoli encerrou a fase de grupos como vice-líder do Grupo C, acumulando 10 pontos, oito a menos que o líder Real Madrid. Até o momento, o clube soma três vitórias, dois empates e duas derrotas.

Prováveis escalações

Barcelona: Ter Stegen; Koundé, Ronald Araújo, Cubarsí, Iñigo Martínez; João Cancelo, Christensen, Gündoğan; Yamal, Lewandowski, Raphinha. Técnico: Xavi.

Napoli: Meret; Di Lorenzo, Østigård, Juan Jesus, Mazzocchi; Zambo Anguissa, Lobotka, Traoré; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Técnico: Walter Mazzarri.

Desfalques

Barcelona

Balde, Gavi e Pedri são desfalques.

Napoli

Não há desfalques confirmados.

Quando é?