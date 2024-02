Onde assistir a Aurora x Botafogo ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa Libertadores

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (21), no Estádio Félix Capriles; veja como acompanhar na TV e na internet

Na altitude de 2.550 metros, Aurora e Botafogo se enfrentam na noite desta quarta-feira (21), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Félix Capriles, na Bolívia, pela segunda fase da Copa Libertadores. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN na TV fechada, do Star+ e do Globoplay, com sinal liberado para não assinantes, no streaming (veja a programação completa).

Após a derrota para o Vasco por 4 a 2 na última rodada do Campeonato Carioca, o Botafogo volta as atenções para a estreia na Libertadores, em busca da classificação para a terceira fase. Para o confronto na altitude, o técnico Tiago Nunes pode optar pela entrada de Damián Suárez.

Do outro lado, o Aurora avançou para a segunda fase após eliminar o Melgar, do Peru, por 2 a 1 no placar agregado. O jogo de volta está marcado para o dia 28 de fevereiro no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro.

Prováveis escalações

Aurora: David Akologo; Ezequiel Michelli, Luis Barboza e Nelson Amarilla; Mauricio Cabral, Jair Torrico, Carlos Sejas, Martín Alaníz e Dario Torrico; Jair Reinoso e Yerco Vallejos. Técnico: Mauricio Soria.

Botafogo: Gatito Fernández; Damián Suárez, Lucas Halter, Barboza e Hugo; Marlon Freitas (Danilo Barbosa), Tchê Tchê e Eduardo; Savarino, Victor Sá e Tiquinho Soares. Técnico: Tiago Nunes.

Desfalques

Aurora

Robles e Blanco, expulsos contra o Blanco, estão fora.

Botafogo

Luiz Henrique, com lesão na panturrilha esquerda, é desfalque.

Quando é?