Quais jogos das eliminatórias vão passar no Esporte Interativo, da Turner?

O grupo acertou a compra de algumas partidas das primeira rodadas da competição que vale caga na Copa do Mundo

Chegando forte para concorrer com as grandes emissoras de esporte, a Turner fechou um acordo para transmitir partidas das duas primeiras rodadas das Eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2022, no Qatar. Entre os jogos a serem transmitidos está o duelo entre x .

Enquanto a Rede Globo já garantiu todas as partidas em que Brasil e Argentina forem mandantes, o Grupo Turner aproveitou que outros contratos não haviam sido fechados com as Federações sul-americanas e comprou os direitos de transmissão de alguns jogos da primeira rodada e todos os da segunda. Por enquanto os demais jogos não foram negociados com nenhum empresa.

Emissoras de televisão aberta ainda podem negociar a transmissão das mesma partidas da Turner, que não fechou acordo de exclusividade para os seus canais.

Inicialmente os jogos estão programados para serem transmitidos apenas por meio do streaming da Turner, o EI Plus. No entanto, não foi descartada a possibilidade de que algumas partidas sejam televisionadas pela TNT, canal pertencente ao grupo e que já transmite algumas competições.

Quais jogos vão ser transmitidos pelo Esporte Interativo?

Primeira rodada:

08/10/2020 - Quinta-feira - 19h30 - x Peru

08/10/2020 - Quinta-feira - 19h45 - x

Segunda rodada:

13/10/2020 - Terça-feira - 17h - x

13/10/2020 - Terça-feira - 18h - x Uruguai

13/10/2020 - Terça-feira - 19h - x Paraguai

13/10/2020 - Terça-feira - 21h - Peru x Brasil

13/10/2020 - Terça-feira - 21h30 - Chile x

Como funciona o EI Plus, streaming do Grupo Turner?

O EI Plus é um serviço de streaming, ou seja, não é um canal de televisão, mas sim uma plataforma digital, por assinatura, que ter permite assistir jogos ao vivo ou quando quiser, mesmo depois da transmissão, de toda a programação disponível.

O acesso pode ser feito por diversos aparelhos - TVs com acesso à internet, celulares, tablets e computadores.

Quanto custa a assinatura do EI Plus?

Os valores para a assinatura do serviço vão de R$ 13,90 por mês, em um plano de 12 meses, ou R$ 19,90 no plano mensal.

Além disso, alguns contratos de operadoras de TV e de telefonia móvel oferecem acesso à plataforma com valores já incluídos no pacote por assinatura e planos.

Qual é o número do EI Plus na TV?

O EI Plus é um serviço de streaming e por isso não está disponível em canais de televisão - nem mesmo por assinatura -, apenas nos meios digitais, via acesso à internet.

Como funciona a distribuição dos jogos das Eliminatórias para a Copa 2022 no Brasil?

A transmissão dos jogos das Eliminatórias, por enquanto, está dividida entre duas emissoras: Grupo Globo e Grupo Turner.

A Rede Globo tem contrato com as seleções brasileira e argentina para televisionar em seus canai todas as partidas em que elas forem mandantes, nove ao todo.

Já a Turner, por ora, fechou contrato para transmitir apenas partidas da primeira e da segunda rodadas, mas sem exclusividade, ou seja, emissoras de TV aberta ainda podem fechar negócio pelo mesmo pacote.