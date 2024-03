Onde assistir a Argentina x El Salvador ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do amistoso

Seleções entram em campo nesta sexta-feira (22), no Estádio Lincoln Financial Field; confira a transmissão e outras informações do jogo

Argentina e El Salvador se enfrentam nesta sexta-feira (22), às 21h (de Brasília), no Estádio Lincoln Financial Field, na Filadélfia, em amistoso internacional. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN 4 na TV fechada e do Star+ no streaming (veja a programação completa).

Após encerrar o ano com a vitória sobre o Brasil por 1 a 0 nas Eliminatórias Sul-Americanas, a Argentina volta a campo sem o seu principal jogador, Lionel Messi. Valentin Barco, convocado pela primeira vez, é a maior novidade na lista.

Do outro lado, o El Salvador vem de empate com a seleção Bonairense por 1 a 1 no meio da semana. Vale destacar que El Salvador não vence um jogo há quase dois anos. A última vitória foi sobre o Grenada por 3 a 1, pela Liga das Nações da CONCACAF. De lá para cá, foram 10 derrotas e sete empates.

Prováveis escalações

Argentina: Dibu Martinez; Nahuel Molina, Nico Otamendi, Nehuen Perez e Tagliafico; Alexis Mac Allister, Enzo Fernandez e Leandro Paredes; Angel Di Maria, Lautaro Martínez e Julian Alvarez. Técnico: Lionel Scaloni.

El Salvador: Mario Gonzalez; Rudy Claver, Jorge Cruz, Adan Climaco e German Fuentes; Diego Flores, Christian Martinez e Darwin Ceren; Nathan Ordaz, Brayan Gil e Javier Ferman. Técnico: David Dóniga Lara.

Desfalques

Argentina

Messi, lesionado, está fora.

El Salvador

Sem desfalques confirmados.

Quando é?