Onde assistir ao vivo a Vitória x Coritiba, pela Série B?

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (22), no Manoel Barradas, às 19h (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Coritiba e Vitória se enfrentam na noite desta quarta-feira (22), às 19h (de Brasília), no Manoel Barradas, em duelo válido pela 25ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo no SporTV e no Premiere, na TV fechada. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Vitória x Coritiba DATA Quarta-feira, 22 de setembro de 2021 LOCAL Manoel Barradas - Salvador, BA HORÁRIO 19h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Denis da Silva (AL)

Assistentes: Esdras Mariano de Lima (AL) e Brigida Cirilo (AL)

Quarto árbitro: Moises Ferreira (BA)

ONDE VAI PASSAR?

Foto: Divulgação Coritiba

O SporTV e o Premiere, na TV fechada, são os canais que vão transmitir o jogo desta quarta-feira, às 19h. Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

Quais são os canais do SporTV?

Por cabo:

CLARO/NET TV: 36, 37, 38 e 39

36, 37, 38 e 39 CLARO/NET TV HD: 537, 538, 539 e 724

537, 538, 539 e 724 VIVO TV HD: 537, 538 e 539

537, 538 e 539 TELECOM: 37, 38 e 39

Por satélite:

SKY: 36, 37, 38 e 39

36, 37, 38 e 39 SKY HD: 436, 437, 438 e 439

436, 437, 438 e 439 CLARO TV: 36, 37, 38 e 39

36, 37, 38 e 39 CLARO TV HD: 537, 538, 539 e 724

537, 538, 539 e 724 VIVO TV: 337, 338 e 339

337, 338 e 339 VIVO TV HD: 817, 818 e 819

817, 818 e 819 OI TV HD: 39

Quais são os canais do Premiere?

Por cabo:

Claro/NET TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV: 721 a 728 no HD

TV ALPHAVILLE: 225 a 228 (221 a 224 no HD)

Por satélite:

SKY: 230 a 244 (632 a 640 no HD)

CLARO TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV HD: 150 a 159 (Intelsat 34) e 770 a 777 e 781 a 782 (Satélite Amazonas)

OI TV: 342 a 352 (340 a 341 e 353 a 357 no HD)

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Na liderança da Série B, e embalado com três vitórias consecutivas, o Coritiba entra em campo pensando em conquistar mais três pontos.

Para o confronto, o técnico Gustavo Morínigo não poderá contar com Luciano Castán, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Nathan Ribeiro, Thalisson Gabriel e Wellington Carvalho brigam por uma vaga.

Já o Vitória, na zona de rebaixamento, vem de uma derrota e um empate.

Wallace e Mateus Moraes retornam, após cumprirem suspensão no empate com o Brusque sem gols na última rodada.

No entanto, Pablo Siles e o centroavante Samuel, suspensos, estão fora.

Provável escalação do Vitória: Lucas Arcanjo; Van, João Victor, Thalisson e Roberto; Pablo Sales, Fernando Neto e Cedric; Neto, Samuel e Marcinho.

Provável escalação do Coritiba: Wilson; Natanael, Henrique, Wellington Carvalho e Guilherme Biro; Willian Farias, Val e Robinho; Igor Paixão, Waguininho e Léo Gamalho.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS JOGOS

VITÓRIA

JOGO CAMPEONATO DATA Vitória 1 x 2 Remo Série B 10 de setembro de 2021 Brusque 0 x 0 Vitória Série B 17 de setembro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Londrina x Vitória Série B 25 de setembro de 2021 16h (de Brasília) Vitória x Botafogo Série B 29 de setembro de 2021 21h30 (de Brasília)

CORITIBA

JOGO CAMPEONATO DATA Coritiba 4 x 0 Brusque Série B 7 de setembro de 2021 Coritiba 1 x 0 Vila Nova Série B 17 de setembro de 2021

Próximas partidas