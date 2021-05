Onde assistir ao vivo a Vasco x Botafogo, pela final da Taça Rio?

Equipes entram em campo neste sábado (22), às 15h05 (de Brasília), em São Januário; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O Vasco recebe o Botafogo na tarde deste sábado (22), às 15h05 (de Brasília), em São Januário, pelo jogo de volta da decisão da Taça Rio. Como venceu o primeiro jogo por 1 a 0, o Cruzmaltino tem a vantagem do empate para levantar o troféu. A partida terá transmissão ao vivo na Record (para o Rio de Janeiro), na TV aberta, e no pay-per-view do Campeonato Carioca, na TV fechada. Na Goal, o torcedor pode acompanhar o jogo em tempo real clicando aqui.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Vasco x Botafogo DATA Sábado, 22 de maio de 2021 LOCAL São Januário - Rio de Janeiro RJ HORÁRIO 15h05 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Vasco tem a vantagem do empate para levantar o troféu da Taça Rio / Foto: Getty Images

A Record (para o RJ), na TV aberta, e o pay-per-view do Campeonato Carioca, vão transmitir o jogo deste sábado (22).

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Embalado com a vitória no primeiro jogo por 1 a 0, o Vasco entra em campo com a vantagem do empate para levantar o troféu da Taça Rio.

Sem saber o que é perder há cinco jogos, (dois empates e três vitórias), o cruzmaltino, assim como o Botafogo, visam a decisão como preparação para medirem forças, já que ambas as equipes disputarão a Série B.

Já o Fogão apenas interessa a vitória por, pelo menos, dois gols de diferença para conquistar o título. Caso repita o placar do jogo de ida (1 a 0), a decisão será dicidida nos pênaltis.

Provável escalação do Vasco: Douglas Borges; Jonathan, Kanu, Sousa e PV; Rickson, Frizzo e Pedro Castro; Felipe Ferreira, Marco Antonio e Matheus Nascimento.

Provável escalação do Botafogo: Vanderlei; Zeca, Ricardo Graça, Ernando (Castan) e Leo Matos; Andrey, Bruno Gomes e Marquinhos Gabriel; Pec, Cano e Morato.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

VASCO

JOGOS CAMPEONATO DATA Vasco 2 x 1 Madureira Carioca 8 de maio de 2021 Botafogo 0 x 1 Vasco Carioca 16 de maio de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Vasco x Operário Série B 29 de maio de 2021 11h (de Brasília) Boavista x Vasco Copa do Brasil 1 de junho de 2021 21h30 (de Brasília)

BOTAFOGO

JOGO CAMPEONATO DATA Nova Iguaçu 0 x 1 Botafogo Carioca 9 de maio de 2021 Botafogo 0 x 1 Vasco Carioca 16 de maio de 2021

Próximas partidas