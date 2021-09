Onde assistir ao vivo a RB Bragantino x Libertad, pela semifinal da Copa Sul-Americana?

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (22), às 19h15 (de Brasília), no Nabizão; veja como acompanhar na TV e na internet

RB Bragantino e Libertad se enfrentam na noite desta quarta-feira (22), às 19h15 (de Brasília), no Nabizão, pelo jogo de ida da semifinal da Copa Sul-Americana. A partida terá transmissão ao vivo da Conmebol TV, na TV fechada. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO RB Bragantino x Libertad DATA Quarta-feira, 22 de setembro de 2021 LOCAL Nabizão, Bragança Paulista - BRA HORÁRIO 19h15 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Divulgação Conmebol

A Conmebol TV, na TV fechada, é o único canal que vai passar o jogo desta quarta-feira, no Nabizão. Na Goal, você também pode acompanhar em tempo real.

Quais são os canais da Conmebol TV?

Sky

220 e 221 SD; 620 e 621 HD

os canais também estarão disponíveis no Sky Play, serviço de streaming da operadora

Net/Claro

711, 712, 713 e 714

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Com o retorno dos torcedores ao estádio depois de um ano e meio, o RB Bragantino espera sair com bom resultado no primeiro jogo da semifinal da Sul-Americana.

Para o confronto, o técnico Barbieri promoverá os retornos de Weverton, Natan, Emiliano Martinez e Edimar, poupados no empate com o Bahia, na última rodada do Brasileirão.

Do outro lado, o Libertad deve entrar em campo com a mesma formação 4-1-4-1, que vem sendo utilizada desde as quartas de final, quando eliminou o Santos.

Provável escalação do RB Bragantino: Cleiton; Aderlan, Léo Ortiz, Fabrício Bruno e Edimar; Jadsom, Eric Ramires (Lucas Evangelista) e Praxedes; Artur, Cuello e Ytalo.



Provável escalação do Libertad: Silva; Mayada, Viera, Barboza, Vangioni; Bocanegra, Villalba, H. Martinez, R. Martinez, Bogarin; Ferreira.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

LIBERTAD

JOGOS CAMPEONATO DATA Libertad 0 x 3 Olimpia Campeonato Paraguaio 13 de setembro de 2021 River Plate Asunción 0 x 1 Libertad Campeonato Paraguaio 18 de setembro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Guaireña x Libertad Campeonato Paraguaio 26 de setembro de 2021 21h15 (de Brasília) Libertad x RB Bragantino Copa Sul-Americana 29 de setembro de 2021 19h15 (de Brasília)

RB BRAGANTINO

JOGOS CAMPEONATO DATA RB Bragantino 1 x 2 Chapecoense Brasileirão 11 de setembro de 2021 Bahia 1 x 1 RB Bragantino Brasileirão 18 de setembro de 2021

Próximas partidas