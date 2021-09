RB Bragantino x Libertad AO VIVO: siga a semifinal da Copa Sul-Americana em tempo real

RB Bragantino e Libertad se encontram nas semifinais da Copa Sul-Americana a três jogos de garantir o título do torneio. Mas ambos tiveram caminhos difíceis até chegar às semis.

Sorteado no Grupo G, o Massa Bruta passou por Emelec, Talleres e Tolima no "grupo da morte" na fase de grupos da Sula, vencendo o Tolima de virada na última rodada e contando com vitória do Talleres sobre o Emelec fora de casa para conseguir a vaga. Nas oitavas, passou pelo Independiente del Valle, e nas quartas, em dois jogaços, pelo Rosario Central.

Já o Libertad começou no Grupo F. Eliminou Atlético-GO, Newell's Old Boys e Palestino para se classificar (também com vitória de virada na última rodada, contra os chilenos). Nas oitavas e nas quartas, dependeu do gol qualificado para avançar: empatou com Junior Barranquilla e Santos, respectivamente, por 4 a 4 e 2 a 2, mas conseguiu marcar fora de seus domínios e está nas semifinais.