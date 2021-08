Semifinais da Sul-Americana 2021: classificados, sorteio, datas, jogos e mais

Temos chance de final brasileira no torneio; veja tudo sobre suas semifinais

O Red Bull Bragantino foi o primeiro time classificado para as semifinais da Copa Sul-Americana. O time até sofreu, em dois jogos tensos contra o Rosario Central, mas bateu os argentinos por 5 a 3 no placar agregado e está nas semifinais do torneio pela primeira vez em sua história.

Agora, o time espera o vencedor do confronto entre Santos e Libertad para saber seu adversário na penúltima fase da competição. O Peixe bateu os paraguaios por 2 a 1 no primeiro confronto e está a um empate de garantir a vaga nas semis - o que garantiria a presença de um brasileiro na final.

Do outro lado da chave, também temos um brasileiro: o Athletico-PR precisa bater a LDU na altitude de Quito, no Equador, para se classificar. Caso o faça, enfrentará o todo-poderoso Peñarol nas semifinais.

Ou seja: ainda é possível termos uma final brasileira na Copa Sul-Americana, em pleno estádio Centenário, em Montevidéu.

Antes disso, porém, ainda temos por jogar as semifinais da competição. Confira todas as informações:

Os jogos das semifinais da Sul-Americana 2021

(Foto: Divulgação/Conmebol)

Após o sorteio que definiu o chaveamento até a final, ficaram definidos os seguintes confrontos (times à direita decidem em casa).

Red Bull Bragantino x Santos ou Libertad

x ou Libertad Peñarol x LDU ou Athletico-PR

Quando foi e como funciona o sorteio do mata-mata da Sul-Americana 2021?

O sorteio que definiu os confrontos das semifinais, bem como o chaveamento das outras fases da competição, foi realizado pela Conmebol. A cerimônia aconteceu às 13h (de Brasília), no dia 1 de junho.

A definição dos confrontos teve transmissão ao vivo da ESPN Brasil, na TV fechada, da Twitch da Libertadores e do Facebook da competição, ambos na internet.

Segundo o regulamento, os times que já estavam na Sul-Americana desde seu início têm a vantagem de decidir os mata-matas em casa – exceção feita à finalíssima, em jogo único.

Quando serão as partidas das semifinais?

Red Bull Bragantino x Santos ou Libertad

Ida: 21 a 23/8 - Nabi Abi Chedid - Red Bull Bragantino x Santos ou Libertad.

Volta: 28 a 30/8 - a definir - Santos ou Libertad x Red Bull Bragantino.

Peñarol x LDU ou Athletico-PR

Ida: 21 a 23/8 - Campeón del Siglo - Peñarol x LDU ou Athletico-PR.

Volta: 28 a 30/8 - a definir - LDU ou Athletico-PR x Peñarol.