Onde assistir ao vivo a Ponte Preta x Náutico, pela Série B?

Equipes se enfrentam neste sábado (16), às 16h (de Brasília), no Moisés Lucarelli; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Náutico e Ponte Preta se enfrentam na tarde deste sábado (16), no Moisés Lucarelli, às 16h (de Brasília), em duelo válido pela 29ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV e do Premiere, na TV fechada. Na Goal, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Ponte Preta x Náutico DATA Sábado, 16 de outubro de 2021 LOCAL Moisés Lucarelli - Campinas, SP HORÁRIO 16h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Jefferson Ferreira (GO)

Assistentes: Cristhian Passos (GO) e Hugo Savio Xavier (GO)

Quarto árbitro: Matheus Delgado (SP)

VAR: Leone Carvalho (GO)

Auxiliar VAR: Eduardo Tomaz de Aquino (GO)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Leo Lemos / Divulgação Náutico

O SporTV e o Premiere, na TV fechada, são os canais que vão transmitir o jogo deste sábado,às 16h. Na Goal, o torcedor pode acompanhar os principais lances em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Vindo de uma derrota e dois empates consecutivos na Série B, a Ponte Preta, com 34 pontos, busca se afastar do risco da zona de rebaixamento.

Para o confronto, o técnico Gilson Kleina terá os retornos de Rayan, que cumpriu suspensão no empate com o Avaí, o goleiro Ivan, o lateral-direito Felipe Albuquerque, o meia Fessin, o atacante Rodrigão e o zagueiro Thiago Lopes.

Já o Náutico, com duas vitórias consecutivas, não terá Rhaldney e Vinícius, suspensos. Djavan e Matheus Trindade brigam por uma vaga no meio-campo, enquanto Murillo e Giovanny disputam uma vaga no ataque.

Provável escalação do Náutico: Anderson; Hereda, Camutanga, Rafael Ribeiro e Júnior Tavares; Matheus Trindade (Djavan), Matheus Jesus e Jean Carlos; Murillo (Giovanny), Jaílson e Caio Dantas.

Provável escalação da Ponte Preta: Ivan, Kevin (Felipe), Fábio Sanches, Rayan e Rafael Santos; André Luiz (Fessin), Marcos Júnior e Léo Naldi; Richard, Moisés e Rodrigão (Veras).

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

PONTE PRETA

JOGO CAMPEONATO DATA Ponte Preta 1 x 1 Vila Nova Série B 2 de outubro de 2021 Avaí 1 x 1 Ponte Preta Série B 5 de outubro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Remo x Ponte Preta Série B 24 de outubro de 2021 16h (de Brasília) Ponte Preta x Vitória Série B 30 de outubro de 2021 16h (de Brasília)

NÁUTICO

JOGO CAMPEONATO DATA Operário 1 x 2 Náutico Série B 1 de outubro de 2021 Náutico 3 x 2 Goiás Série B 6 de outubro de 2021

Próximas partidas